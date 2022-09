Testigo de suceso entre Pablo Cartín y expareja habló con La Teja y contó lo que vio

El periodista acudirá a su abogado para que lo asesore en un caso tan delicado. (JOHN DURAN)

El despido del periodista Pablo Cartín de Teletica por un incidente que tuvo con su expareja sentimental, al aparentemente arrastrarla con su carro después de una discusión, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

Mientras por un lado el video, al que tuvo acceso este medio, es muy fuerte y revelador, el comunicador dice que buscará asesoría legal porque las cosas no son como parecen.

Como es un caso tan delicado y no hay que juzgar antes de estar seguros, buscamos a una persona que fue testigo ocular del incidente entre Cartín y su exnovia, quien nos afirmó que el asunto estuvo muy tenso la madrugada del 27 de agosto por la situación tan delicada que estuvo a punto de ocurrir.

La persona --quien por ahora prefiere mantener protegida su identidad-- señaló que él y unos amigos estaban en el barrio Corazón de Jesús de Aserrí, cuando en un principio vieron a una pareja discutir de manera acalorada dentro de un vehículo. El enfrentamiento casi termina en una desgracia...

“Nosotros estábamos en la acera, eran como las dos de la mañana y ellos estaban como discutiendo, creo que estaban tomando. Ella estaba montada en el carro pero con la puerta abierta y él nada más chilló y jaló con el carro, entonces ella como que se intentó agarrar, pero se cayó y el mae se la llevó arrastrada como unos 20 metros, cuando ella se soltó, pegó la cabeza y ahí fue cuando casi le pasa por encima”, dijo esta persona, que además es vecino de la zona.

Cuando le consultamos sobre la acción de Cartín al saber que su expareja se había caído, dijo que paró porque lo obligaron, ya que él quería seguir con su camino.

“Él no paró el carro, sino que cuando nosotros salimos corriendo a ver qué le había pasado a la muchacha, un compa se puso a correr detrás del carro para decirle que qué había hecho, el mae como que no quería parar y cuando paró nos decía que no le hiciéramos nada, que no le pegáramos porque él trabaja en Teletica, nos enseñó un gafete que andaba en el pecho, hasta nos dijo que cuánto queríamos para que no le hiciéramos nada y que no llamáramos a la policía”, afirmó.

Los vecinos de la comunidad querían tomar represalias en contra del periodista, pero la misma muchacha les pidió que no lo hicieran.

Según el joven, en el video que fue enviado este martes a las altas esferas de Teletica, se ve clarito lo que ocurrió.

“A él le fue bien porque le íbamos a pegar, pero ella nos dijo que no le hiciéramos nada, pero él se iba a ir. Lo vimos en vivo, en ningún momento ella se le tiró al carro ni tampoco él la empujó, sino que se llevó arrastrada un montón, ahí los muertos tienen como 25 metros de diferencia y él se la llevó de muerto a muerto y ahí fue donde ella pegó la cabeza. En el video se ve todo lo que pasó también”, agregó.

La ambulancia llegó muy rápido, también llegó la Policía, tres patrullas. Nosotros le ayudamos a ella a buscar el teléfono pero estaba en el carro de él y ya cuando los oficiales nos preguntaron que qué pasó, les contamos y nos dijeron que nos podíamos retirar, que iban a encargarse de todo y él se quedó hablando con ellos”, afirmó el testigo.

Sobre estas declaraciones, Cartín dijo que ya con el comunicado emitido este martes dio por finalizado el tema y que ahora dejará todo en manos de su abogado.

De momento, la expareja de Pablo no ha salido a hablar ni tampoco existe una denuncia en contra del comunicador.

Este martes, día en que La Teja informó sobre el caso, circuló un video del posible incidente, sin embargo, fue desmentido por el mismo Pablo y hasta por el testigo, a quien también le consultamos sobre el tema.