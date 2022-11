Penny Love, modelo porno y de OnlyFans ahora consiente a los amantes del cosplay

La modelo e influencer Penny Love sabe como chinear a sus seguidores. Instagram

La modelo Penny Love no se conforma con ser una musa del porno, pues ahora también pone de cabeza todas las plataformas a las que se une.

Actualmente, la mexicana tiene una pasión especial, el cosplay, actividad que da vida a sexys personajes de la ficción, desde una elfa coqueta, hasta un temible Chucky.

Ella es una de las reinas de OnlyFans, donde todos los días su material de contenido para adultos, con más de mil imágenes y 400 videos, genera miles de visitas. Pero ahora decidió complacer a los más fiebres del mundo animé.

“Cumplir la fantasía de ver desnuda a tu personaje favorito emociona a mis fans, a mí también me emociona. Ver el resultado de estas cosas me parece fantástico”, confesó Penny a El Universal.

La mexicana es una fiebre de los videojuegos y así se empezó a dar a conocer como youtuber, ya luego incursionó en el contenido para adultos. Instagram

En su cuenta, su lema es claro: “A lot of porn” (mucho porno). Está disponible para videollamadas, mensajes y videos sin censura. Además, tiene más de 130.000 seguidores en Instagram.

También tiene un espacio dedicado a su faceta como jugadora de videojuegos y otro en el cual sus travesuras son una probadita de su OnlyFans.

En su apretada agenda en la red, Penny se da tiempo para subir clips divertidos a TikTok y jugar en Twitch, donde transmite en vivo para los fanáticos de los videojuegos.

“Me gusta mucho hacer streams (transmisiones en vivo), jugar y darle un poco de mí a esta picardía en vivo en Twitch, donde estoy empezando y he tenido buena respuesta al cosplay. Pensé que no me iba a gustar“.

Por su capacidad para manejar las redes, este año Penny fue galardonada como Mejor Creadora de Contenidos en los Premios Eros de la productora SexMex.