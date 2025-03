Pepe Arroyo recordó grosería que le hizo una profesora en sus tiempos de colegio

Pepe Arroyo, de 37 años, tiene una gran trayectoria en radio y televisión. Fotografía: Instagram de Pepe Arroyo. (Instagram/Instagram)

Más de 20 años después, Luis Felipe “Pepe” Arroyo sigue sin entender el por qué de una grosería que le hizo una profesora de Educación Cívica en sus tiempos de colegial.

El locutor y comediante sacó a asolear ese tema este lunes a través de un posteo en Instagram, en el que celebró poder vivir de hacer lo que le gusta.

Pepe, quien participó en Tu cara me suena en el 2016, confesó que cuando era estudiante la docente preguntó en la clase sobre los planes para el futuro y cuando él reveló los suyos, fue víctima de un ingrato comentario.

“Una vez en el cole, una profesora de Educación Cívica preguntó en clases sobre los planes de vida, yo le dije: ‘yo quiero salir en tele y vivir de eso’. Ella se dirigió a toda la clase y dijo: ‘bueno, este es un ejemplo de un mal plan para la vida y traten de no seguirlo’. Profe acá andamos”, contó Arroyo.



No mencionó nombres ni el colegio donde estudió, pero en un comentario siguiente que hizo a la publicación, Pepe reconoció que la profe era pura vida, por eso todavía no entiende la razón de aquellas palabras.

“Era buena gente la señora pero no sé por qué ese día me tiró esa línea frente a todos… No crean, sí me ‘agüevé’ esa vez”, agregó.

Pepe, de 37 años, tiene una carrera bastante conocida en la radio y en la televisión, plataformas a las que llegó gracias a su humor. Además, en la actualidad él es parte de La Base Pódcast, junto a Rigoberto Alfaro (Gallina) y Choché Romano.

