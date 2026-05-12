Pepe Arroyo revela la insólita razón por la que renunció a Omega y tuvo que ver otro humorista

Luis Felipe Arroyo, Pepe Arroyo, locutor y humorista, fue parte del grupo Omega durante 11 años. (cortesía/Cortesía)

El locutor Luis Felipe “Pepe” Arroyo rompió el silencio y contó la verdadera razón por la que decidió renunciar a radio Omega, emisora en la que trabajó durante 11 años como parte del programa El Manicomio de la risa.

El también comediante conversó con La Teja y aseguró que su salida no estuvo relacionada con problemas directos con sus jefes sino por una medida que tomaron dentro la emisora a petición de otro compañero.

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“La verdadera razón es curiosa y hasta un poco difícil de creer”, dijo al consultarle.

En febrero la emisora empezó a hacer transmisiones estilo video podcast o transmisiones en vivo en Facebook y eso desencadenó que uno de sus compañeros humoristas se molestara por la forma de vestir en que llegaba a trabajar a la radio.

“Se empezaron a hacer las transmisiones y en una de esas transmisiones me tocó con dos de los compañeros de los más experimentados de la radio y esa vez yo fui en short, normal, porque así visto yo y a veces uso short para ir a la radio”, relató.

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Uno de los humoristas de Omega Estéreo (105.1 F.M.) tuvo que ver con la decisión que tomó Pepe Arroyo de irse de la radio. (redes/Facebook)

Pepe aseguró que después de eso uno de los humoristas, del cual prefirió guardarse el nombre, presentó una queja ante la gerencia por su forma de vestir.

“Uno de estos compañeros de mucha experiencia fue y se quejó con la gerencia de que yo fui en short, de que estábamos al aire y yo en short y ellos dos estaban bien mudados, ¿cómo no? si son muy señores”, dijo entre risas.

Decisión le molestó

El comediante afirmó que, tras esa situación, la empresa emitió un comunicado interno prohibiendo llegar en short a la emisora, algo que sintió como una medida dirigida específicamente hacia él.

“La gerencia le tomó la palabra e hicieron un comunicado luego de que no se podía llegar en short y el único que iba en short a la radio era yo, entonces lo sentí medio invasivo el comunicado”, comentó.

Arroyo aseguró que esa decisión lo hizo cuestionarse si todavía encajaba dentro de la nueva línea que estaba tomando la radio.

“Yo dije, bueno, si le aceptan al hombre que ya no vengamos en short, luego le aceptan al otro que mejor me tape los tatuajes y luego el otro se va a incomodar por el pantalón con huecos y el otro se va a incomodar porque el otro viene con gorra, entonces ahí fue donde dije que ya no había cabida para mí”.

Pepe Arroyo aseguró que ahora está disfrutando mucho sus mañanas porque se va para el gimnasio a jugar tennis. (cortesía/Cortesía)

Antes de tomar la decisión de irse de la radio habló con sus superiores y les hizo saber su incomodidad y les recalcó que “habían cosas más importantes por las cuales preocuparse que por cómo iba vestido”.

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Además, aclaró que nunca antes había tenido problemas por su forma de vestir y que incluso su jefe directo le dijo quién fue el que presentó la queja y con él tampoco había tenido ni un roce, por lo cual le extrañó.

Sin embargo, después de analizar la situación durante dos días decidió que lo mejor era renunciar, pues optó por priorizar su tranquilidad.

“Decidí que estaba primero mi paz”, afirmó.

El locutor y humorista aclaró que no siempre llegaba en short a la radio. (cortesía/Cortesía)

Les tiró duro

Pepe recordó que el mismo día que recibió el comunicado tuvo que salir a comprarse un buzo deportivo para poder cumplir con el programa, pues ya andaba lejos de su casa.

“El día que enviaron el comunicado fue jueves y yo andaba en la calle y andaba en short, entonces cuando leí el comunicado tuve que ir a comprarme un buzo, hice el programa de radio así y luego me puse de nuevo el short para ir a hacer La Base Podcast”.

“Esa noche habían cerca de 4 mil conectados y los tres andábamos en short, entonces no es la vestimenta, es el contenido. Además, estamos haciendo humor, no estamos en temas tan serios. La misma gente que se conecta o que escucha Omega también usa short”, señaló.

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La Base Podcast la hacen Choché Romano, Pepe Arroyo y Rigoberto Alfaro "Gallina". Instagram

Feliz de la vida

Pepe dejó la emisora 105.1 F.M. el 30 de marzo y ahora dice estar disfrutando de su nueva vida, pues trabajito no le ha faltado y ya no le toca madrugar tanto.

Según explicó, además de hacer La Base Podcast, junto a Choché Romano y Rigoberto Alfaro “Gallina”, también está enfocado en shows de humor y en comprar carros para arreglar y después venderlos.

Incluso, reveló que está feliz porque ahora tiene las mañanas para ir a jugar tennis o al gimnasio y eso también le ha servido para bajar de peso.

“Llevo casi tres meses dándole al tennis y eso junto con el gimnasio me ha ayudado bastante a bajar de peso. En este tiempo llevo seis kilos menos”, mencionó.

Pepe lleva tres meses jugando tennis y dice estar encantando con este deporte. (cortesía/Cortesía)

Sobre la posibilidad de regresar a la radio, Pepe no cerró completamente la puerta, aunque admitió que su etapa en Omega si concluyó para siempre.

“Tendría que ser algo muy atractivo, una oferta muy interesante porque la verdad estoy disfrutando no madrugar. Ya mi etapa en Omega estaba concluida así que estoy en paz con eso”, concluyó.