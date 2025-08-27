Comediante le sacó los trapos “sucios” al Saprissa tras quedar eliminado de la Copa centroamericana

Pepe Arroyo no aguantó nada y le tiró con todo al Saprissa. (Instagram/Instagram)

El comediante Pepe Arroyo no dejó pasar la oportunidad de “sacar los trapos sucios” al Saprissa tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras en un 0 a 0.

“Lo del Deportivo Saprissa no es de sorprenderse. Internacionalmente hace rato no se compite y en el campeonato local, apenas. Sin presupuesto es muy difícil y con jugadores limitados, más difícil… este bache de Saprissa va para rato”, comentó en X (antiguo Twitter).

Recordemos que el club recientemente anduvo en boca de todos tras darse a conocer que el club habría pasado de ganar millones en el 2023 a perderlos en el 2024, además de arrastrar una fuerte deuda que genera dudas sobre su estabilidad.