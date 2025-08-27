Teleguía Deportes

Comediante le sacó los trapos “sucios” al Saprissa tras quedar eliminado de la Copa centroamericana

Saprissa jugó ante el Motagua de Honduras este martes

Por Fabiola Montoya Salas
Más de 20 años después, Luis Felipe “Pepe” Arroyo sigue sin entender el por qué de una grosería que le hizo una profesora de Educación Cívica en sus tiempos de colegial.
El comediante Pepe Arroyo no dejó pasar la oportunidad de “sacar los trapos sucios” al Saprissa tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras en un 0 a 0.

“Lo del Deportivo Saprissa no es de sorprenderse. Internacionalmente hace rato no se compite y en el campeonato local, apenas. Sin presupuesto es muy difícil y con jugadores limitados, más difícil… este bache de Saprissa va para rato”, comentó en X (antiguo Twitter).

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Saprissa se enfrentó este martes ante el Motagua de Honduras. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Recordemos que el club recientemente anduvo en boca de todos tras darse a conocer que el club habría pasado de ganar millones en el 2023 a perderlos en el 2024, además de arrastrar una fuerte deuda que genera dudas sobre su estabilidad.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

