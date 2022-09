Periodista Alexis Rojas deja para siempre la tele: “Me he retirado de ver noticias”

Alexis Rojas había regresado a presentar noticias el 12 de abril de 2021, pero a inicios de setiembre anunció que se retiraba para siempre. Archivo

El periodista Alexis Rojas volvió a decirle adiós a la televisión hace dos semanas y ahora sí es de forma definitiva.

El presentador de NC Once asegura que llegó el momento de dedicarle más tiempo a su familia, a sus proyectos personales y en especial a su nieta Fabiola, de 6 años.

Alexis se pensionó en diciembre de 2019; sin embargo, volvió al noticiero de canal 11 en abril del año pasado para presentar solo la edición de las 10 p. m.

Hace un año una parálisis facial lo alejó de las cámaras por un mes y debió continuar con tratamiento médico y, a pesar de que ya se siente mejor, hace unos días sintió que era el momento de despedirse de los televidentes que lo han visto en la pantalla de Repretel durante los últimos 19 años.

- ¿Qué lo llevó a decidir dejar otra vez el noticiero?

Yo creo que hay una palabra clave ahí y es: ya era tiempo. Ya era tiempo porque me jubilé hace dos años, lo cual no significa retiro, yo no tengo esa mentalidad, todo lo contrario. Si Dios me presta más años, quiero aprovecharlos lo máximo que se pueda en cosas mías, tener chanche para uno y la familia.

No me siento retirado, más bien tomé la decisión, porque yo siento que ya era el momento de hacerlo, por ahí escuché a alguien decir que una de las cosas claves en la vida es entender cuando la vida le está pidiendo que se retire de ciertas actividades y desde hace unos meses venía pensando en la posibilidad, pero ahí seguía, hasta que ya insistentemente sentía esa sensación de que ya era bueno poner punto final a mi carrera de casi 40 años en televisión.

- ¿Cuál despedida le costó más anunciar a los televidentes?

Creo que la primera, porque ya en la segunda ya había pasado por eso, incluso, pensé en algún momento no volver a hacer mucha bulla con esto del retiro, porque ya mucha gente sabe, por eso lo hice muy discretamente y dije nada más unas cuantas palabras de agradecimiento, pero fue muy sencillo.

Periodista Alexis Rojas (y su característico bigote) vuelven a Repretel

En diciembre de 2019 anunció que se pensionaba y su esposa, hijas y nieta llegaron a felicitarlo al canal. Foto: cortesía.

- ¿Ha descubierto otras habilidades ahora que pasa más tiempo en la casa?

No, pero siempre me ha gustado la música, entonces, ahí estoy metido en un grupo de amigos que hacemos música (toca la batería) para efectos nuestros, no es un proyecto de vida que pensamos en grabar o presentar en el Estadio Nacional, no, no, es como una banda de garaje.

Hemos tenido algunas presentaciones, pero a nivel privado, o siempre nos ha interesado hacerlo por algún interés social, para ayudar a ciertas causas.

- ¿Es de los jubilados que se la pasa viendo tele todo el día?

(Risas) No, no, ya ve que no soy de ver tanto tele, veo ciertas cosas que me llaman la atención o me agradan. Me he retirado de ver noticias, porque estoy supersaturado de tantos años, entonces, veo solo lo necesario y cuando hay que enterarse de alguna cosa.

Alexis fue uno de los fundadores del noticiero NC Once. Archivo

- Entonces, ¿no ve ni el noticiero que tantos años dirigió?

¡Nombres! Para nada. El que está ahora ahí (en el noticiero de la noche) es Alonso Miranda y sé que es un muchacho muy competitivo, muy esforzado y que trata de ser lo mejor, entonces, quedó en buenas manos el asunto.

La vida le va diciendo a uno que uno no es indispensable en ningún lado, y a veces uno se cree el diez del equipo, pero si uno llegó a ganar el reconocimiento de la gente fue porque también mucha gente a la par de uno que le ayudó a salir adelante en el trabajo, sobre todo en televisión, que es un trabajo en equipo.

- Pero entonces, ¿cómo es su día a día ahora que no está en cámaras?

Estoy como respirando, como tranquilo. Sí tengo mucho más tiempo para visitar a mi hija y a mi nieta, que ahí le metemos el hombro entre semana con mi nieta, los abuelos nos turnamos para cuidarla, y eso nos ocupa bastante tiempo. Además, es tiempo como de cargar pilas cuando paso con ella, porque los nietos es como volver a la crianza de los hijos, pero el doble.

Estoy con un proyecto ahí, pero lo he dejado un poco. Siempre me ha gustado escribir poesía, a mi manera, a mi forma, porque no soy poeta, y también tengo que ver cómo retomo la idea de terminar de escribir mi legado para mis hijas (tiene tres) y para mi familia.

Cuando tenía a mis papás vivos, me hubiera gustado conocer más de ellos, la relación no era tan estrecha y los papás de antes no hablaban tanto, pero mi papá, Miguel Rojas, dejó algunas líneas escritas y al leerlas me hizo sentir bien y yo quisiera hacer lo mismo con mi familia, así que estoy tratando de hacer una radiografía de lo que ha sido mi vida, para dejarlo ahí en mi núcleo familiar.

Su nieta Fabiola es la dueña ahora de su tiempo libre al igual que su esposa, quien también está jubilada. Archivo

- ¿Cómo sigue de salud después del derrame facial?

Lo que tuve fue una parálisis facial (lado izquierdo) que me afectó un mes completo, pero gracias a Dios he ido saliendo y casi que estoy a un 100% recuperado. Tengo algunas cosillas ahí, pero muy leves, como eso afecta los nervios de la cara, ahí a veces siento unos dolorcillos pero no, prácticamente ya salí de eso, por dicha.

Alexis Rojas sobre su retiro: “Todavía estoy entero, podría seguir, pero ya es mucho”

- ¿Supo por qué le dio?

Vieras que nunca me dieron una razón exacta. Todos dice que da por estrés, preocupación, una mala salida, que si uno está en aire frío y se sale al calor, pero vieras que no hay una causa específica.

- ¿Siempre visualizó su jubilación así como la está viviendo?

Yo tenía claro que si me retiraba, difícilmente iba a volver a la actividad laboral como antes, porque la vida te va planteando otras cosas y la pensión, sin ser de lujo, es algo que ayuda a salir adelante, ya a estas alturas de la vida por dicha ya he ordenado las finanzas, ya los chicos se hicieron grandes, gracias a Dios pudimos darles estudio y son independientes y deudas de casa o así ya salimos de eso, entonces, ahí nos alcanza para vivir.