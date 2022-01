Periodista Bertha Silva volvió a las canchas y al chismecito pero en otra casa

Bertha Silva Bertha Silva era de las titulares en Intrusos. Cortesía. Foto: Randall Rodríguez.

Probablemente el que sea amante de los chismecitos se acordará o habrá escuchado alguna vez esta palabras: “Bertha Silva... Intrusos”.

La periodista, vecina de Palmares, volvió a las canchas y al chismecito, aunque ahora en otra casa, pues desde hace varios días está de refuerzo en “De boca en boca”. Eso sí, solo será por unas semanas.

Bertha se dio a conocer en el desaparecido programa de Repretel “Intrusos de la Farándula”, siendo de las periodistas que más tiempo duró (4 años) y por ende, de las más recordadas.

Desde su salida de Repretel, Bertha se dedicó a sacar su licenciatura en comunicación y mercadeo, luego le surgió la oportunidad de unirse al 7, donde ya tiene cuatro años. Allí, ha estado más que todo detrás de cámaras para formatos como “Dancing with the stars”, “¿Quién quiere ser millonario?”, “Tu cara me suena” y transmisiones especiales como Miss Costa Rica, Festival de la luz, tope y más. También tuvo un paso corto por “De boca en boca”.

“Formatos es maravilloso, me encanta ser parte de ese equipo, he aprendido mucho de todos y creo que el crecimiento ha sido mucho y ahora que regresé a De boca en boca, ha sido bonito recordar ese periodismo de espectáculos, que como dicen, lo que bien se aprende, nunca se olvida, aunque sea por poquitos días mientras arranca uno de los formatos”, comentó.

Las fuentes se mantienen y eso le ha facilitado la vuelta a las canchas.

“Gracias a Dios estas experiencias pasadas en espectáculos me dejaron muy buenas amistades, contactos y fuentes que yo les agradezco porque nunca han dudado en colaborarme en cualquier cosa que uno les pida, entonces ha sido bonito regresar, pero a la espera de algún formato que está por salir”, aseguró.

“Siempre he tratado que sea agradable el picantito de los espectáculos, que no sea nada feo para la persona y es algo que siento que se pude manejar de buena manera, la gente a veces piensa que los espectáculos consiste en afectar a alguien, pero eso yo lo veo de otra manera y es lo que he tratado de aportar en De boca en boca”, dijo.

Bertha Silva Bertha Silva y su novio Maikel Gutiérrez llevan siete años de jalar. Cortesía.

Bertha no esconde su pasado y agradece a Repretel el tiempo que le dio trabajito, mucho aprendizaje y hasta un novio, pues ahí conoció a su actual pareja, Maikel Gutiérrez, con quien ya lleva siete años de jalar y ya han hablado de caminar al altar.

“Eternamente voy a estar agradecida con Intrusos porque fue una escuela para mí”, Bertha Silva, periodista.

“Ha sido una relación lindísima, yo estoy superfeliz, eso de la boda solo Dios sabe cuándo y el tiempo lo dirá, lo hemos hablado, pero todo a su tiempo”, agregó.