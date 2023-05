Presentadora compartió conmovedor video para recordar a Oswaldo Alvarado

Oswaldo Alvarado, Natalia García y Lucía Frei eran grandes amigos. Cortesía.

Cuando ni la expresentadora de Multimedios Lucía Frei sabía que tenía un bebito en su vientre, el periodista Oswaldo Alvarado se acercó al verla comiéndose un limón y con su buen ojo acucioso le dijo que estaba embarazada, ella peló los ojos y no le hizo caso.

Días después, al ella confirmar la noticia, en medio de miedos e incertidumbres, al ser madre soltera, le pidió al famoso Oso que fueran a hablar un ratito y allí le confesó que lo que él pensaba era cierto.

LEA MÁS: Periodista Oswaldo Alvarado murió sin cumplir uno de sus grandes sueños

El querido periodista de medios como La Teja, Repretel, Teletica y Multimedios cumple este 9 de mayo dos años de haber fallecido por causa de covid-19 y gracias al carisma y don de gente que tenía, sus excompañeros no lo olvidan.

Lucía recordó la bonita anécdota de cómo se dio cuenta de que esperaba a su pequeño Joaquín, quien va para tres añitos, situación en la que contó con el gran apoyo de su amigo.

“Estaba aterrada y le dije que fuéramos a hablar y empecé a llorar y le dije a Oswaldo que estaba embarazada y no sabía qué iba a hacer y me acuerdo que siempre con esa paciencia y amor me dijo: ¿qué vas a ser? Vas a ser la mejor mamá para tu hijo, él era definitivamente algo especial, tenía una manera tan linda de ver la vida”, recordó Lucy.

Además, el periodista, quien también era músico, le cantaba al bebé mientras se gestaba y así estimularlo desde la pancita. De hecho, Lucía nos compartió el video y de verdad que es un momento más que nostálgico para ella y para cualquiera, pues dejaba claro la calidad de persona que era el comunicador.

Como si ese apoyo durante el embarazo fuera poco, Frei también señaló que incluso el día en que nació el bebé, Oso la acompañó a hacerse una prueba de covid-19 y ante todas las medidas de seguridad, se quedó ahí, hasta exponiéndose él, diciendo que era el esposo y el papá del niño, con tal de estar seguro de que su amiga estaba bien de salud y por supuesto, el bebito también.

“Cada 9 de mayo es un recordatorio de un evento que fue muy triste, pero sé que fui muy afortunada de conocer a Oswaldo y de amarnos tanto”, afirmó.

Así le cantaba Oswaldo Alvarado al hijo de Lucía Frei

Tatuajes

Otra que no olvida a su gran amigo es Natalia García, quien cada vez que puede, muestra su cariño hacia Osito.

En sus redes sociales, Naty publicó este martes una imagen de ambos recordando lo mucho que lo ama.

“Te amo y te amaré siempre. El tiempo vuela y ya son dos años de tu partida, un dolor que pega en los más profundo. Mejores amigos por siempre”, escribió.

Oswaldo Alvarado y Natalia García tenían más de 20 años de amistad. Cortesía.

De hecho, García le contó a La Teja que tiene en mente hacerse un tatuaje en honor a Alvarado y así llevarlo presente siempre en cuerpo y alma.

“Aún no me lo he hecho por falta de tiempo, pero tengo varios en cola, el de mi abuelita que es una mariposa monarca y el de mi Osito, que es una guitarra”, nos contó Naty.

García contó que se hicieron amigos desde que ella hizo práctica profesional, hace más de 20 años en el Poder Judicial.

“Yo hice mi práctica profesional en la oficina de prensa del Poder Judicial y él llegaba ahí a buscar información y en la calle reporteando sucesos cuando yo estaba en el Heraldo por el año 2001. Fuimos compañeros en Canal 7, fue mi jefe en En Vivo, luego fuimos compañeros en Telenoticias, luego en el 6 y en el 8″, comentó García.

Oswaldo falleció en el 2021 a los 51 años, en ese momento laboraba para Multimedios y fue una víctima más del covid-19, que tanto dolor trajo al mundo entero.

A pesar de la tristeza que se generó con la muerte de Oso, el cariño y el amor que sienten los que lo conocieron no desaparecerá nunca.