Periodista Daniel Céspedes cumplió su palabra y pagó apuesta por culpa de Saprissa

El periodista Daniel Céspedes es supermorado y esta vez le tocó pagar una apuesta por lo mal que anda su equipo.

El periodista Daniel Céspedes cumplió su palabra y pagó su apuesta en televisión nacional por culpa de su gran amor por el Deportivo Saprissa.

El presentador de Buen día había hecho un pacto con su colega Juan Manuel Vargas, de Telenoticias, por el partido entre morados y el Club Sport Cartaginés que se jugó este domingo.

Ambos habían apostado que si ganaba Cartaginés, Daniel tenía que ponerse la camiseta brumosa y pagarle un desayuno a Juan Manuel; y si los puntos se los llevaba Saprissa, era el presentador del noticiero el que se pondría la camisa de los morados e invitaría al pintico.

Daniel Céspedes pagó apuesta por culpa del Saprissa

Este martes, antes de terminar Buen día, el brumoso llegó con su camiseta blanquiazul para que Daniel cumpliera con lo acordado.

“Yo nunca me he puesto ninguna otra camisa del fútbol nacional que no sea del Deportivo Saprissa, pero los morados somos personas de palabra Juan Ma y, con el respeto de la institución blanquiazul y de sus aficionados, me voy a poner la camisa del Cartaginés”, dijo Céspedes mientras sus compañeras se reían al ver lo que estaba a punto de hacer.

Daniel Céspedes y Juan Manuel Vargas cumplieron su apuesta en Buen día. (redes/Captura de video)

Juan Manuel aclaró ante las cámaras que el que insistió con lo de la apuesta fue el aficionado morado, pues estaba confiadísimo en que ganarían el juego que se jugó en la Vieja Metrópoli y que terminó quedando 2-1 a favor de los brumosos.

Vargas aprovechó la oportunidad para vacilar a Daniel de que por suerte no le estiró la camisa (al señalarle la panza), mientras que las demás presentadoras de Buen día le recalcaron que le lucían los colores azul y blanco.

“Esto lo hago con mucho respeto. ¡Viva el Deportivo Saprissa!”, dijo el presentador mientras despedían el programa con él modelando la camiseta de Juan Manuel.