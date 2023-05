Periodista de Telenoticias al ganar autoapuesta: “Mi esposa ya me tenía una camisa de la Liga”

El periodista Daniel Céspedes es supermorado y lo menos que quería era ponerse la camiseta rojinegra. Cortesía

El periodista Daniel Céspedes está más feliz por haber dejado a muchos con las ganas de verlo con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense puesta en televisión nacional, que por haber visto al Deportivo Saprissa levantar su copa número 38.

El presentador de Telenoticias autoapostó durante la edición matutina del jueves anterior al decir al aire que si los morados perdían la final se pondría la rojinegra en el noticiero de este lunes.

El seguidor del Monstruo dejó a muchos compañeros y amigos enchilados, pero en especial a su esposa Carolina Calderón, quien, según contó, ya le tenía la rojinegra lista.

“Entré al canal y todos me dijeron: ‘¡se salvó!’. Yo ayer estaba tragando grueso, pero con ese tres a cero en el primer tiempo respiré. Mi esposa ya me tenía una camisa de la Liga. Y con muchísimo respeto a la institución rojinegra iba a cumplir mi promesa, pero Saprissa no se olvida de los aficionados y atendió mi humilde petición”, dijo.

Daniel aseguró que no disfrutó la final como quería por "bocón". Cortesía

Daniel terminó poniéndose la camiseta, pero la morada, antes de terminar el noticiero de las 6 a. m. y contó que lo que más aprendió, de esta embarcada en la que él mismo se metió, fue a no volver a apostar.

Céspedes aseguró que no disfrutó el partido como deseaba, a pesar de que se lo tiró sentado en una de las graderías de la Cueva.

“Aunque Saprissa nos respondió, para una futura serie así, prefiero disfrutarla con la tensión de un clásico sin ese componente adicional de tener que ponerme la camisa del archirrival si pierdo”, agregó.

Su jugador morado favorito es Mariano Torres y desde el 2018 dice estar pidiendo que lo nacionalicen, pero lo trataban de loco y ahora muchos le dan la razón. Cortesía

Para el reportero de canal 7 Saprissa ganó la final desde antes de iniciar el partido y que fue la afición la que metió esos tres goles con su gran apoyo desde que se empezó a llenar el estadio.

“La Cueva metió esos tres goles. Luego llegó Celso (Borges, jugador manudo) y nos puso nerviosos un buen rato, pero lo sacamos”, agregó.

Morado por el abuelo

Daniel es morado de hueso colorado desde que nació y su amor por el equipo tibaseño lo heredó de su abuelo paterno Lubín Hidalgo, quien ya falleció, y quien era socio de Saprissa cuando aún no existía ni el estadio Ricardo Saprissa.

Él, de hecho, guarda como un tesoro el carné de socio de su abuelito y, según contó, en aquel entonces el señor pagaba 10 colones para poder ir a todos los partidos de la S.

Este era el carné de su abuelo saprissista que guarda como un tesoro. Cortesía

“Mi abuelito era socio del Saprissa cuando no existía el Ricardo Saprissa y era tan saprissista como yo. Luego yo creo que las aficiones se crean de niño y mi hermano me llevaba a la Cueva cuando era muy pequeño.

“Una vez Diego Brenes, actual director de Selecciones Nacionales, me llevó a salir con los jugadores de la mano cuando era muy pequeño, era un partido contra Herediano y aquello fue impresionante. Diego es muy amigo de la familia y él trabajaba en Radio América, ese partido me hizo más saprissista y, curiosamente, ver a Diego en el trajín del periodismo me terminó de convencer de que quería ser periodista toda mi vida”, confesó.

Daniel es tan morado que para un cumpleaños su regalo fue la llegada del Monstruo de sorpresa. Instagram.

Esta era la primera vez que apostaba por un partido de su equipo nacional, pero antes ya se había mandado con su hermano Óscar (Figu) para un partido entre el Real Madrid y el Barcelona y como perdieron los merengues por cinco goles en contra, le apearon el pelo.

“Me pasaron la cero (máquina de cortar pelo) por esa apuesta, pero estaba en el cole”, recordó.

Luego de pasar días de zozobra y tensión por pensar que se tenía que poner la camisa rojinegra, el morado dijo que no volverá a ser “tan bocón” al aire, para no tener que cumplir promesas que no quiere.