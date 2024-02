Periodista Daniel Murillo corre para vender sus pertenencias antes de irse a Buenos Aires

El periodista deportivo Daniel Murillo renunció a Repretel tras seis años de trabajar en la televisora.

El periodista Daniel Murillo se despidió este viernes de la pantalla de Repretel, luego de renunciar para asumir un nuevo reto profesional que lo hará mudarse a Buenos Aires, Argentina, muy pronto.

El presentador de 120 Minutos y de Conexión será el nuevo presentador del espacio Sports Center, de la televisora ESPN, que se transmitirá para Centroamérica a partir del lunes 19 de febrero.

El liberiano compartirá la pantalla con la panameña Male Polanco y anda corriendo con los últimos detalles porque se va la próxima semana.

- ¿Cómo le llega esta oportunidad laboral?

Para la Copa del Mundo de Qatar, a mí me dieron la oportunidad de ir allá un mes para un programa que se llamaba Equipo F y estuve en Buenos Aires durante un mes trabajando con otros colegas costarricenses, que estuvimos analizando la participación de Costa Rica y de algunas selecciones durante el Mundial. Estuve con ellos en noviembre y diciembre del 2022. Después regresé y retomé mis funciones. Repretel me permitió vivir esa experiencia. Realmente, el contacto quedó y hace poco más de un mes me volvieron a contactar ante la posibilidad de un nuevo proyecto que va a iniciar la otra semana y yo emocionadísimo, realmente no lo esperaba, ni estaba pendiente de eso, pero cuando te tocan la puerta y te hablan de un proyecto de tanta ilusión, pues muy feliz de que me tomaran en cuenta.

- ¿Cuándo se va?

El otro viernes lo más seguro es que salgo del país y me voy para Buenos Aires.

Daniel Murillo estuvo en el 2022 haciendo un programa especial del Mundial de Qatar en ESPN Argentina por lo que ya conoce el canal. (Instagram)

- ¿Por cuánto tiempo es el contrato?

El proyecto ya está lanzado y la idea es que continúe bastante tiempo. De momento, vamos a arrancar, pero no hay plazo, la idea es continuar por muchísimo tiempo.

- En Repretel trabaja hasta este fin de semana, ¿es así?

Correcto. Hoy fue mi último día en Repretel, pero estaré el domingo con la transmisión de un partido (por FUTV), de mi equipo Liberia frente al Cartaginés y me despediré.

- ¿Qué hará estos últimos días en el país?

Estoy corriendo bastante para tratar de ver a la familia, a las amistades, despedirme de los compañeros, terminar algunos trámites como documentos y listo. Ya he avanzado bastante por dicha, pero entenderá que dejar el país e irse solo representa una responsabilidad y motivación gigantesca.

- ¿Qué va a pasar con sus pertenencias, las cosas de su apartamento, el carro?

Realmente estoy vendiendo casi todo, estoy tirando la casa por la ventana. Yo no creo mucho en las cosas materiales, realmente soy poco apegado a eso y nada, es solo salirse un poquito de la zona de confort, moverse y hacer esta aventura. Esto lo veo como una motivación de que hay que soltar cositas y llevarse por supuesto recuerdos y algunas cosas más particulares de la familia y demás, pero lo demás hay que dejarlo ir y toca deshacerme de algunas cosas que tenía como el carro y el departamento.

"Murillito", como le dicen sus compañeros de Repretel, se despidió este viernes 16 de febrero en el programa 120 Minutos.

- ¿Qué le ha dicho su familia sobre este reto?

Mi mamá está muy ilusionada, emocionada, me escribe todos los días, se mantiene en contacto conmigo, contando las horas y los días. Yo soy el menor de tres hermanos, entonces entenderá que todavía siente, pese a mis 32 años, que el niño se le va, pero está muy ilusionada también por la oportunidad y que ojalá pueda ir a visitarme por allá y yo con la responsabilidad de darle un buen tour cuando vaya.

- Ya conoce el país, ¿eso lo hace sentirse más tranquilo?

Pues sí, voy nervioso porque no es lo mismo ir con un pasaje de regreso de un mes a ir a emprender una nueva aventura de vida, entonces creo las circunstancias son diferentes, pero me tranquiliza conocer la zona, el idioma, conocer a algunas de las personas con las que voy a trabajar, eso me da un poco de tranquilidad en medio de la emoción de enfrentar el reto.

Natalia Álvarez, quien trabaja en ESPN México, fue una de las primeras en enterarse de su contratación internacional. (Tomada de Instagram)

- ¿Conoce a la compañera con la que va a presentar Sports Center Centroamérica?

No, la verdad que no. Ya conversamos un par de cositas, ella está igual que yo, muy ilusionada y feliz por trabajar juntos. No conozco a la colega panameña personalmente, pero es superbuena y creo que vamos a hacer una sinergia importante.

- ¿Ya conversó con Natalia Álvarez, lo aconsejó en algo?

Me tocó compartir con ella para Equipo F y la verdad orgullosísimo de ella, yo le dije como mil veces que para nosotros ella es realmente un modelo a seguir en el sentido de todo lo que significa y lo que ha hecho por su profesión. Ella se dio cuenta primero que muchos (su contratación) y me ha dado algunos consejos que me pueden ayudar en esta nueva etapa, ojalá la pueda ver pronto.

Daniel Murillo dice irse muy agradecido con Repretel por todo el respaldo que le dieron y lo mucho que lo hicieron crecer como profesional. (Instagram)

- ¿Qué es lo que más extrañará del país?

Me va a hacer falta mi natal Liberia, muchas de las personas que aprecio bastante y que siempre han estado conmigo a lo largo de los años, a mis amigos y por supuesto, que a mi mamá la voy a extrañar demasiado.

- ¿Deja alguna novia por acá llorando?

No, para nada, soltero totalmente, así que me voy sin ningún problema. Vamos a ver qué trae Argentina, tal vez traiga novedades.