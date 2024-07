Periodista de canal 7 cuenta cómo hizo para hacerse de tantas cosas a los 33 años

Juan Carlos Zumbado trabaja en canal 7 desde marzo del 2015. (Instagram)

Juan Carlos Zumbado, periodista y presentador de canal 7, confesó el miércoles por la noche cómo fue que hizo para hacerse de tantas cosas a sus 33 años.

El comunicador hizo las revelaciones en medio de un momento de vulnerabilidad y emoción, tal como lo reconoció en el video que publicó en Instagram hablando sobre eso.

LEA MÁS: Periodista de Más que noticias mostró una foto suya de hace 12 años y el cambio físico lo sorprenderá

Zumbado, quien integra el equipo de Más que noticias, dijo que desde que subió al tercer piso ya había logrado una estabilidad importante en su vida gracias a algunas previsiones que tomó desde que era mucho más joven.

Juan Carlos mencionó que hace 10 años quería y soñaba con tener un negocio, carro y casa, y hoy todas esas cosas son una realidad.

“Tiene que ver con muchos años de trabajo, de proyección, de ahorro, de tener muy claras las metas. No quiero decir que por ahorrar no me daba mis gustos, sino que siempre trataba de ahorrar. Si me aumentaban el salario o me llegaba más plata de la que tenía al mes, la guardaba. Las liquidaciones las guardaba, los aguinaldos los guardaba y todo eso me permitió hoy tener un local, tener un carro y estar trabajando por una casa”, comentó la figura del canal del trencito.

Aclaró que su historia no tiene que ver con presumir nada, sino con motivar a aquellas personas que, a veces, se sienten estancadas o que no van para ningún lado.

LEA MÁS: Periodista Juan Carlos Zumbado muestra por primera vez a su galán, por un motivo muy especial

“Me hace sentir tan orgulloso y con ganas de compartirlo porque hay personas que pueden estar en un momento donde dicen que no van a lograr nada, que no tienen ingresos suficientes o mayores objetivos para cumplir sus metas, pero sí se puede, para muchos no es tan fácil como para otros, algunos tenemos que trabajar muchos años para alcanzar algo y tenemos que darle toda la vuelta a la cuadra en lugar de atravesarla, pero sí se puede, simplemente hay que trabajar bien claro en lo que queremos”, destacó.

Así logró Juan Carlos Zumbado tener casa, carro y negocio a los 33 años

Juan Carlos reconoció que a veces sus ojos se le ponen llorosos cuando se sienta en su propio local de almuerzos, cafés, batidos y postres, a reflexionar sobre todo lo que ha logrado.

De todo esto, destacó que lo más lindo es que sus papás vean la forma en que va conquistando sus sueños. Zumbado trabaja en canal 7 desde marzo del 2015, cuando llegó a Más que noticias en reemplazo de Luis Carlos Monge. Antes de Teletica, Zumbado trabajó en el desaparecido Canal 9.

Juan Carlos Zumbado tiene un negocio de almuerzos, cafés, batidos y postres. (Instagram)

LEA MÁS: Al periodista Juan Carlos Zumbado su perro salchicha le curó todos los males