Periodista de canal 7, Katherine Ortega, reveló cómo su única hija le cambió la vida

Katherine Ortega junto a su única hija Valeria, de 20 años. (Instagram.)

La periodista Katherine Ortega devolvió el tiempo para hablar de la mayor alegría de su vida, la cual la sorprendió cuando era una muchacha de 22 años a quien ni por la mente le pasaba la idea de trabajar en televisión ni en medios de comunicación.

Ortega recordó que casi cinco años antes de llegar a canal 7, Dios le dio la bendición más grande que ha recibido en su vida: la de convertirse en mamá de Valeria, su única hija de 20 años.

LEA MÁS: Periodista de canal 7 sorprende con una historia de su vida que pocos conocen

Precisamente la periodista, reportera y, a veces, presentadora de Buen día, habló de esa etapa de su vida motivada por el recuerdo de una sesión de fotos que protagonizó con su hijita en marzo del 2005, a pocos días de celebrar su primer año de vida.

“Fui a un estudio fotográfico en la pura avenida central y le puse ese vestidito que le compré yo; las sandalias se las regaló María Luisa, la señora que cuidó a mi hija y que nos ayuda hasta el día de hoy, y cuando estábamos tratando de tomarnos la foto esa chiquita a cada rato se quitaba el sombrero y costó mucho”, contó sobre la tierna imagen.

Según dijo Ortega a La Teja, en esos primeros años de mamá trabajaba en una tienda como dependiente y con lo que se ganaba, costeaba sus estudios universitarios, que llevó de la mano con su maternidad.

“Trabajaba en una tienda de souvenir como dependiente, me pagaba la U y no tenía ni siquiera por asomo la idea de que iba a llegar a trabajar en medios de comunicación; pero siempre he dicho que Dios y la vida me marcaron el camino y que el periodismo y la comunicación me escogieron, porque eso me persiguió de alguna manera y yo hice caso”, refirió la figura de la televisora del trencito.

Katherinne Ortega en las sesión de fotos del primer añito de Valeria. (Instagram.)

Para ella, la maternidad marcó un antes y un después en su vida ya que le desvió la mente de los intereses que tenían los jóvenes en ese momento, y la concentró en otras prioridades.

“La maternidad me generó muchas satisfacciones y alegrías que no hubiera tenido si no hubiera sido mamá. Me generó mucha felicidad poder compartir en un entorno con mujeres que viven la misma lucha de uno de trabajar, estudiar y ser mamá. Me enfocó y me sacó de situaciones propias de la edad que eran intereses más banales que se transformaron en intereses más profundos y que me llenaban más. Me cambió porque me sentí comprometida a ofrecerle todo lo que yo pudiera, ella fue una inspiración para tomar decisiones que, al rato, hubiera durado más en tomarlas”, manifestó.

LEA MÁS: Periodista y actriz se unieron para contar anécdotas vacilonas sobre su vida

Valeria ya es toda una muchacha, estudia Diseño del Producto en la universidad y, distinto a su conocida mamá, prefiere llevar una vida “bajo perfil”.

“Siempre digo que ser mamita de Valeria ha sido muy fácil y un gran regalo. Lo digo porque con ella fue muy sencilla la maternidad en el sentido de que siempre fue muy buena estudiante y nunca recibí quejas o cosas así que son situaciones típicas de los niños en edad escolar. Ella es una maestra para mí, una maestra en mi vida. Me ha enseñado mucho de resiliencia, de amor verdadero y me ha aceptado como soy yo”, señaló.

Katherine Ortega trabaja en Buen día de canal 7. (Cortesía)

Katherine habló de esta parte de su vida en medio de lo feliz que está por el relanzamiento de Buen día este 1 de julio y la oportunidad que le dieron de tener su propio segmento dedicado a enseñarle a la gente a hacer trámites, como por ejemplo, cómo poner un salacuartazo.