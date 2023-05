Periodista de canal 8 sufre robo en su vivienda

Alexis Jiménez es periodista de canal 8, de Multimedios. Cortesía

El periodista Alexis Jiménez, del programa “Mi casa es su casa”, de canal 8, se llevó una no muy grata sensación al despertar este lunes y darse cuenta que se le habían metido a robar.

La figura de Multimedios se pone rojo del colerón cada vez que se acuerda de las cositas que le robaron,

El hecho habría ocurrido durante toda la madrugada, pues según contó, el hombre tuvo tiempo de llevarse algunos adornos y regresar por otros aprovechando la oscuridad.

“Yo entro muy tarde al canal, entonces todas las mañanas después de desayunar, como a las 8:30 a 9 a.m.., salgo al corredor a echarle agua a las matas, resulta que cuando salgo veo que faltan cosas y digo yo: ‘¡¿qué esto?!’, me empiezo a fijar y veo el hueco que hizo entre las verjas donde empezó a sacar las cosas”, mencionó.

El reportero contó que lo que no sabía el tipo es que frente a su casa, en urbanización Caribe en San Francisco de Dos Ríos, hay un parquecito que tiene cámaras de seguridad de la Municipalidad de San José y quedó todo el robo grabado.

El periodista tiene en el corredor de su casa varios adornos muy especiales para él. Cortesía

Entre las cosas que le sustrajeron está un carro de colección (de unos 80 centímetros), unas lecharas que había traído de Holanda, una pintura en oleo que se trajo de su viaje a Jamaica (como de 1,20 metros) y otros adornos en cerámica.

“Por un tema de trabajo yo he tenido la dicha de viajar a muchas partes del mundo y donde quiera que voy traigo cosas de recuerdo, a lo mejor puede sonar muy ostentoso, pero no, son recuerditos que uno se trae y esa es la decoración de mi casa desde el corredor hasta la cocina. La cólera que me da es que no es posible que los costarricenses honrados estemos viviendo en cárceles, porque en eso hemos convertido nuestras casas, y que los delincuentes siempre anden libres y no le tengan miedo a nada”, señaló.

Que pena me da porque cuando hay padres responsables y con valores no hay hijos ladrones”- — Alexis Jiménez, periodista

El sujeto quedó grabado en varias cámaras de seguridad de sus vecinos. Cortesía

Iba y regresaba por más

Alexis contó que lo que se le hace más insólito es que el sospechoso, al parecer, es de la comunidad porque en el video de seguridad se logra ver que se va con lo robado y luego a los pocos minutos regresaba con las manos vacías; es decir, en algún sitio o casa cerca los ocultó.

Además, de que su casa no ha sido la primera en la que se mete a robar, pues tras lo acontecido se enteró que otros vecinos habían corrido su misma suerte días atrás.

El sujeto al parecer andaba rondando cerca de su casa desde hace varios días. Cortesía

“Iba y regresaba porque eran piezas muy grandes las que yo tenía. En el hueco que hizo dejó unas cosas como para llevárselas después, pero muy probablemente no se las llevó porque ya estaba amaneciendo y estaba muy claro. El mae tuvo que venir por lo menos unas tres o cuatro veces a la casa y es un tipo que ya es reconocido en la zona y que ya hay varias denuncias en su contra”, agregó.

Lo que Alexis no se explica es cómo no logró escuchar nada y que ningún vecino tampoco se diera cuenta. Es decir, el hombre fue verdadero gatazo para hacer la jugada.

Alexis está en el programa "Mi casa es su casa" junto al "Profe" Giovanni Calderón. Facebook

Jiménez explicó que ya presentó la debida denuncia y que espera que pronto den con el sospechoso, aunque duda recuperar lo robado.