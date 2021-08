Un “Divo” sale en La Revista de Multimedios

El periodista Alexis Jiménez, productor de Divas, mencionó que ya extrañaba el estar frente a cámaras. Fotos: Cortesía El periodista Alexis Jiménez, productor de Divas, mencionó que ya extrañaba el estar frente a cámaras. Fotos: Cortesía

El periodista Alexis Jiménez regresó a la pantalla, aunque tiene nueve meses trabajando detrás de las cámaras en Multimedios.

Él es el productor del espacio Divas, que presentan Viviana Calderón, Maureen Salguero y Verónica González, por lo que casi no sale en tele, sin embargo, estaba deseando volver a sentir el cosquilleo al oír: “estamos al aire”.

Desde esta semana “el Divo” también se incorporó al equipo de La Revista, pero como reportero. Esto lo tiene muy feliz pues según dijo, ya le hacía falta andar en la calle y reencontrarse con el público, sobre todo con las señoras, que son sus consentidas.

“Desde hace algún tiempo en el canal me decían que volviera, que hiciera alguna sección propia, lo que pasa es que sinceramente en Divas no lo veía ético porque siento que iba a parecer medio bombeta y mucho autobombo y yo he tratado de cuidar esa parte. La semana pasada mi jefe, Gilberto Valencia, me dio la oportunidad de aparecer en La Revista metiendo contenido fresco y acercándome un poco a la gente”, contó.

Paula Brenes y Sergio González son los presentadores de La Revista. Instagram Paula Brenes y Sergio González son los presentadores de La Revista. Instagram

Más en la calle

Lo que tiene más feliz al reportero es que las tres veces a la semana que saldrá en la revista matutina, lo hará desde la calle, pues la idea es que tenga más contacto con el televidente, obviamente manteniendo la debida distancia y cumpliendo con los protocolos sanitarios.

“En mis quince años de estar en tele mi fuerte ha sido la gente, las señoras, entonces, estoy supercontento porque siento que estoy en el momento que ya lo tenía que hacer y con los pies bien puestos en esta empresa que me abrió las puertas hace nueve meses”, mencionó.

El programa Divas se transmitía antes a las 4 p.m. pero lo cambiaron a una hora más temprano. Fotos: Cortesía El programa Divas se transmitía antes a las 4 p.m. pero lo cambiaron a una hora más temprano. Fotos: Cortesía

Alexis explicó que de igual forma continúa con su trabajo de producir el contenido de Divas, que ahora lo transmiten a las 3 p. m., y que como en la mañana son más pases en vivo que cubrir noticias, siente que no es tanta la carga laboral.

En La Revista también participan los periodista Paula Brenes y Sergio González y la cantante y presentadora María Fernanda León.

“Vamos a tener cosas bonitas porque un día nos vamos a ir para Puntarenas, Guanacaste, para Limón, porque la idea es acercarnos a la gente a través de esta jacha”, dijo entre risas.