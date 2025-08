Periodista de Giros cuenta porqué renunció a Repretel

Carlos Láscarez fue periodista de Giros, de Repretel, durante tres años. (Cortesía/Cortesía)

El periodista Carlos Láscarez renunció este 6 de agosto a Giros, de Repretel, donde tenía tres años haciendo reportajes.

Su salida se da a menos de una semana de que el presentador Ítalo Marenco también renunciara al mismo programa de canal 6.

LEA MÁS: Giros pierde a otra de sus fichas a pocos días de la renuncia de Ítalo Marenco

Láscarez dijo a La Teja que una de las razones por la que decidió poner fin a su contrato con la televisora es porque ya está cansado de viajar todos los días desde Cartago hasta La Uruca.

Además, porque quiere terminar su licenciatura que por falta de tiempo no ha podido.

“Quiero un cambio, quiero hacer otras cosas, tengo planes pendientes, uno de ellos es finalizar las materias que me faltan para la licenciatura y para eso ocupo tiempo. Y lo otro, es que uno pasa muchas horas metido en presas, para yo salir de Cartago y llegar a La Uruca eran dos horas para allá y dos horas para acá si no me encontraba con choques”, mencionó.

LEA MÁS: Ítalo Marenco revela a La Teja por qué renunció a Repretel

Carlos Láscarez mencionó que su paso por Repretel le dejó muchos amigos y bonitas experiencias. (Cortesía/Cortesía)

El periodista agregó que sale bien con sus jefeturas, así como agradecido por la oportunidad que le dieron de laborar en uno de los canales más importantes del país.

En Repretel tenía más de cinco años laborando, pues primero entró a Noticias Repretel, donde estuvo un año y después pasó a NC Once, cuyo noticiero ya no existe, donde fue reportero de sucesos por un año.

“Si hubo un poco de extrañesa de mi jefa por la forma inmediata en que ocurre mi salida, pero nada del otro mundo, el equipo se mantiene fuerte”, dijo.

Láscarez agregó que su paso por Giros le dejó una gran experiencia periodística, pues tenía muchos años en coberturas de sucesos y temas judiciales y ahí aprendió a ver más allá “del bosque”.

“Fue encontrarme con un panorama completamente nuevo que era el hacer noticias diferentes, que no compitieran con un noticiero. Recuerdo coberturas en Limón, en Guanacaste, parques nacionales, eventos, conciertos, cosas a las que no estaba acostumbrado, me abrió la mente, me abrió un panorama que no estaba acostumbrado, vi más allá del bosque, como le dicen a uno en la universidad”, concluyó.

LEA MÁS: ¿Cuándo será el último día de Ítalo Marenco en Repretel? Productora de Giros responde

Ítalo Marenco (derecha) renunció a ser presentador de Giros de Repretel el 1 de agosto. (redes/Facebook)

Su salida de Giros fue de una, pues no hará preaviso como Ítalo Marenco, que luego de 11 años en el programa acordó quedarse dos semanas más mientras se da su transición a su nuevo trabajo.