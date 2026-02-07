Periodista de Las Historias, de Repretel, “se destapa” en la playa y roba suspiros

La periodista de Repretel, Amairaní Pizarro, aprovechó un viajecito a la playa para destaparse y robar suspiros entre sus seguidores con unas fotografías que no pasaron desapercibidas.

La comunicadora es reportera y presentadora del programa Las Historias, de canal 11, espacio antes conocido como Informe 11.

Amairaní Pizarro es periodista de Las Historias desde el 2021. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

Postales desde Isla Palo Seco

Este viernes, la guapa periodista, de 30 años, compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes tomadas en la playa Isla Palo Seco, en Parrita de Puntarenas, donde combinó trabajo y descanso frente al mar.

“Cuando el trabajo se mezcla con momentos así”, escribió la comunicadora en el posteo, en el que incluyó tres fotografías en las que aparece hincada en la arena, con la inmensidad del mar como fondo.

Amairaní Pizarro robó suspiros con esta foto desde la playa. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

Piropos no faltaron

Las imágenes de Amairaní Pizarro de inmediato generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenar la publicación de piropos y halagos.

Amairaní Pizarro lució sus curvas en la playa. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

“¡Wow, qué hermosa y bella cariño!”, “que disfrutes mucho Amairaní y te ves muy guapa”, “mujer hermosa y una sonrisa que contagia… Dios la bendiga y proteja siempre”, “preciosa”, “linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió la herediana.