Periodista de Las Historias, de Repretel, “se destapa” en la playa y roba suspiros

Comunicadora es reportera del programa de canal 11, Las Historias

Por Manuel Herrera

La periodista de Repretel, Amairaní Pizarro, aprovechó un viajecito a la playa para destaparse y robar suspiros entre sus seguidores con unas fotografías que no pasaron desapercibidas.

La comunicadora es reportera y presentadora del programa Las Historias, de canal 11, espacio antes conocido como Informe 11.

Amairaní Pizarro
Amairaní Pizarro es periodista de Las Historias desde el 2021. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

Postales desde Isla Palo Seco

Este viernes, la guapa periodista, de 30 años, compartió en su cuenta de Instagram varias imágenes tomadas en la playa Isla Palo Seco, en Parrita de Puntarenas, donde combinó trabajo y descanso frente al mar.

“Cuando el trabajo se mezcla con momentos así”, escribió la comunicadora en el posteo, en el que incluyó tres fotografías en las que aparece hincada en la arena, con la inmensidad del mar como fondo.

Amairaní Pizarro
Amairaní Pizarro robó suspiros con esta foto desde la playa. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

Piropos no faltaron

Las imágenes de Amairaní Pizarro de inmediato generaron reacciones entre sus seguidores, quienes no dudaron en llenar la publicación de piropos y halagos.

Amairaní Pizarro
Amairaní Pizarro lució sus curvas en la playa. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)

“¡Wow, qué hermosa y bella cariño!”, “que disfrutes mucho Amairaní y te ves muy guapa”, “mujer hermosa y una sonrisa que contagia… Dios la bendiga y proteja siempre”, “preciosa”, “linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió la herediana.

Amairaní Pizarro
Amairaní Pizarro se robó muchos suspiros con estas fotos. Fotografía: Instagram Amairaní Pizarro. (Instagram/Instagram)
Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

