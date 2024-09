Periodista de Más que noticias se llevó un susto con un lunar que tenía en la cara

Más que noticias se transmite de lunes a viernes, a las 6:30 p.m., por canal 7.

Uno de los cuatro periodista del programa Más que noticias confesó que recién se llevó un susto con su salud a raíz de un lunar que le dectaron muy sospechoso.

José Ernesto Herrera contó que como su piel es muy blanca y tiene muchos lunares llevan un tratamiento de dermatología en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que en esta última consulta notaron la irregularidad.

Según explicó, la doctora de la clínica notó varios lunarcitos, en diferentes partes de su cuerpo, que no les gustó mucho y decidió hacerle un tratamiento para eliminarlos.

Uno que tenía muy cerca de su oreja izquierda era el que tenía más preocupada a la doctora, según dijo.

José Ernesto Herrera, periodista de Teletica, ahora anda su cara con varios parches mientras su piel cicatriza.

En la última consulta vio unos lunarcitos, este de acá (a un lado de la oreja), este de acá (cerca a la barbilla) y este (en su espalda) que no les gustó mucho y pues me los eliminó. Pero particularmente, en este de acá (cerca de la oreja), que está cubierto por la patilla siempre no le gustó porque tenía como los vasitos capilares un poquito expandidos y entonces me dijo que eso son lesiones que son precancerígeneras”, mencionó.

Herrera indicó que afortunadamente todo está bien, pero que si lo regañaron y le insistió muchas veces de la importancia de usar bloqueador solar para evitar el cáncer de piel.

Además, ella le explicó que no necesariamente hay que ponerse bloqueador cuando se va a andar en la calle bajo el sol, sino también cuando se está frente a la computadora o el celular, porque la luz o el brillo de estos dispositivos también afectan la piel.

Jose Ernesto Herrera de Teletica se llevó un pequeño susto de salud

Algo hereditario

El periodista de Teletica contó que su mamá también vivió un episodio similar, pues tiempo atrás le advirtieron que podía tener cáncer de piel debido a un grano que le dectaron en la cara.

“Póngasen bloqueador, usen sombrero, usen camisas de manga larga. Cuando yo ando grabando generalmente o siempre ando bloqueador y ando protegido porque con la salud no se juega. Y mi mamá, por ejemplo, le salió una lesión precancerígena acá (a un lado de la nariz) y tuvieron que hacerle una operación y demás, entonces ya es una cuestión de familia. Así que nada cuesta ponerse bloqueador todos los días”, dijo.

Jose Ernesto también insistió en la importancia de acostumbrar a los niños a ponerse bloqueador.

Ernesto señaló que este es un hábito de salud que todos deberían tener y recalcó en la importancia de echarse bloqueador siempre, aunque no se vaya a estar tan expuesto al sol.

De momento, él anda su cara con unos parches donde le quemaron los lunares, así que si en unos días le nota algo distinto cuando esté presentando en Más que noticias, ya saben la razón.

Herrera presenta este espacio de canal 7 junto a Johnny López, José Miguel Cruz y Juan Carlos Zumbado.