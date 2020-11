"A eso de los seis minutos de haber iniciado se escuchó un sonido que no es posible de describir, como una cuerda que se reventó, no había hecho un esfuerzo físico grande, no hubo roce de por medio, simplemente el dolor inmediato y la imposibilidad de caminar. Jacky Alvarez fue la primera que vino a auxiliarme y ver que pasaba, después Diego País y Diego Obando que es quitado para el tema lesiones, pero nunca abandonó”, dijo.