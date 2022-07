Periodista de Repretel salió herido en cobertura de tormenta Bonnie

Cristian Fallas fue a cubrir la inundaciones en Cuatro Bocas de Upala y terminó siendo la noticia. Captura de video

Cristian Fallas está acostumbrado a cubrir inundaciones y casos de emergencia, pero la tormenta tropical Bonnie lo convirtió a él en la noticia.

Él tiene 14 años de ser periodista de sucesos de NC Once de Repretel y el sábado 2 de julio terminó siendo rescatado, junto con su compañero camarógrafo Jonathan Chavarría, por los socorristas luego de que el camión en el que viajaban volcara sobre el río Niño, camino a Cuatro Bocas de Upala.

Ellos viajaban en compañía de varios voluntarios que se sumaron a las labores de rescate por las inundaciones que dejó la tormenta en la zona norte.

Así quedó el camión cuando intentaban cruzar un puente sobre el río Niño de Upala. Captura de video

Aunque ninguno de los 11 accidentados resultaron gravemente heridos, el experimentado comunicador, de 50 años, tuvo la mala suerte de que se dislocó el hombro derecho minutos antes del accidente, cuando lo ayudaron a subirse al camión. Esa lesión aún lo mantiene alejado de las cámaras.

El 22 de julio le harán un ultrasonido en el hospital del Trauma, para confirmar si lo tienen que operar.

Momentos de desesperación

Cristian explicó que ellos andaban en un carro Hi-Lux 4x4 cubriendo la noticia, pero un lugareño les ofreció ride, porque las calles estaban inundadas y ellos aceptaron.

Además, porque era mejor viajar acompañados de baquianos, porque no conocían bien la zona.

“Nos fuimos a Cuatro Bocas, todo genial, ya de camino pasamos por ese puente, ¿cómo?, no sé, pero bueno, no pasó nada. Íbamos con la emoción, con la adrenalina, conociendo a los rescatistas voluntarios, porque ni sabíamos quiénes eran, nos contaron que venían de Guápiles, de La Cruz, y llegamos a un punto donde nosotros nos bajamos a hacer unas tomas y después ellos regresaron para recogernos, es decir, fue cuando ya íbamos de regreso que nos volcamos”, relató el comunicador.

Cristian y Jonathan y su equipo de trabajo quedaron completamente mojados al volcarse el camión. Cortesía

Fallas explicó que hace tres años se lesionó ese hombro cubriendo un incendio en Tivives, en Puntarenas, luego de una caída y que por más que estuvo en tratamientos y terapias durante cuatro meses en el Instituto Nacional de Seguros (INS), igual quedó tocado.

“Ya nos íbamos a regresar y como el camión es tan alto, entonces, el dueño del camión, de apellido Cruz, le bajó la compuerta al camión para subirnos todos y ya venirnos. Uno de los muchachos me extiende la mano como cortesía para subirme y me jaló tan duro que me luxó el brazo y yo venía en el cajón pariendo del dolor, un rescatista intentó montármelo, pero no pudo.

“El señor después me dijo que mejor me pasara a la cabina con él y la esposa, para que me doliera menos, por los brincos del cajón, y cuando íbamos a pasar el puente el camión se empezó a ir de lado y se fue y se fue, y donde yo veo que al señor se le está inundando la cabina, lo que hice fue tomar aire y buscar cómo salir por la ventana de la puerta”, contó.

El camión lo tuvieron que sacar al día siguiente con ayuda de equipo pesado. Cortesía

Según contó, fueron los minutos más desesperantes de su vida, pues su único deseo era salir y no ahogarse.

Una de las rescatistas que también iba en el camión lo ayudó a salir, arrastrándolo, y en uno de los movimientos se le volvió a montar el hombro, por lo que no tuvieron que llevárselo para el hospital de emergencia.

Cristian además contó que otra de sus preocupaciones al salir del agua achocolatada era que no veía a su compañeros camarógrafo y no fue hasta minutos después que se dio cuenta que no le había pasado nada y que andaba buscando el equipo de grabación entre el agua.

El camarógrafo no sufrió ningúna lesión, pero parte del equipo que andaban quedó todo mojado.

“Esa reacción del cuerpo y ese dolor que yo siento se desaparecen en segundos cuando ya se vuelve a montar el hombro, entonces, puede seguir trabajando”, explicó.

Chineado en casa

Cristian está incapacitado hasta el 24 de julio, sin embargo, debe ir a una cita al INS donde le harán una nueva prueba de esfuerzo y donde verán los resultados del ultrasonido, que definirán cuánto tiempo más estará lejos de las cámaras de canal 11.

El vehículo implicado en el incidente es un Mercedes Benz del tipo conocido como "unimog". Archivo

Por ahora está bajo los chineos de su mamita, doña Norma Vidal, y de sus hijas, en su casa en Coronado, aunque según reconoció, está deseando volver a las canchas, porque lo suyo es andar en la calle reporteando y no guardando reposo.