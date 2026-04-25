Periodista de Noticias Repretel fue flechada por Cupido dentro de la misma televisora

Tracy Morales es una de las periodistas de Noticias Repretel. Cortesía

La periodista Tracy Morales, una de las caras más reconocidas de Noticias Repretel, no solo atraviesa un gran momento profesional, sino también uno muy especial en lo personal.

La comunicadora, quien ya suma cinco años siendo una de las figuras destacadas del noticiero de canal 6, especialmente en la edición del mediodía y en coberturas relacionadas con temas de salud, estaría estrenando amor.

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Según supo La Teja, Cupido la encontró mucho más cerca de lo que imaginaba para flecharla, pues ocurrió dentro del mismo canal.

Morales, vecina de Concepción de Alajuelita, comenzó su carrera en radio, pero con el paso del tiempo encontró en la televisión su verdadera pasión, convirtiéndose en una de las periodistas de mayor crecimiento dentro de la televisora.

Tracy Morales, periodista de Noticias Repretel, anda muy enamorada. (redes/Facebook)

Según conocimos, Tracy mantiene una relación con Marlon Madrigal, quien también trabaja en Repretel, aunque lejos de las cámaras y del ojo público, pues forma parte del equipo de producción.

Fue precisamente hace unos días cuando la periodista decidió hacer oficial la relación, al compartir que se fueron de vacaciones juntos a la playa, donde dejó se dejó ver por primera vez junto a su galán.

Aunque la pareja tendría pocos meses de estar saliendo, quienes los conocen aseguran que la relación va viento en popa y que la periodista está viviendo una etapa muy especial.

Tracy Morales, periodista de Noticias Repretel, y su compañero del canal tiene unos cuatro meses de ser novios. (redes/Facebook)

De hecho, cuentan que Tracy anda “más feliz que de costumbre” y que su círculo cercano la ha visto muy ilusionada, disfrutando de esta nueva etapa sentimental.

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Y no es para menos, porque aseguran que Marlon la tiene bien chineada, detalle que tendría a la comunicadora con una sonrisa permanente.

Así que mientras sigue brillando frente a cámaras informando a los televidentes, Tracy también estaría escribiendo una bonita historia fuera de ellas, demostrando que a veces el amor aparece justo donde uno menos lo espera… o, en este caso, en el mismo lugar de trabajo.