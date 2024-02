Periodista de Repretel en Israel: “Siento ganas de llorar y de correr a abrazar a mis seres queridos”

Roberto Brenes durante una visita que hicieron al norte de Israel, donde comunidades tuvieron que evacuar por caída de misiles. (Cortesía)

Escuchar muy de cerca el sonido de la guerra fue una de las mayores impresiones que se llevó el periodista de Repretel, Roberto Brenes, en su visita a Israel.

Brenes viajó al país en guerra el día de San Valentín para protagonizar una de las experiencias periodísticas más arriesgadas y emocionantes para él: cubrir una guerra.

Desde esas tierras –en conflicto armado contra los palestinos de Hamás, desde octubre pasado— y a pocas horas de emprender su regreso a Costa Rica, Roberto conversó con La Teja sobre lo que vivió estos días por allá.

El reportero y presentador de Noticias Repretel reconoció que hubo momentos en que se quiso quebrar ante las situaciones de sufrimiento que vio y los relatos que escuchó de familias israelíes víctimas del lamentable conflicto armado.

Brenes consideró que su semana por allá terminó significando para él una interesante experiencia personal y profesional y contó lo horrible que fue sentirse tan vulnerable al peligro.

“Experimenté la horrible sensación de estar en peligro por el riesgo de que lanzaran un misil donde yo estaba. Solo escuchamos detonaciones de lejos”, dijo el periodista del noticiero de canal 6, quien escuchó el sonido de la guerra a 1.5 kilómetros de Gaza, el lugar donde se concentran los ataques.

“Fue una gran impresión porque nunca había escuchado ese tipo de cosas, gracias a Dios”, manifestó Roberto, de 37 años.

Roberto Brenes habló con estos dos sobrevivientes del festival de música donde incursionaron los terroristas de Hamás en octubre. (Cortesía)

¡Qué susto!

Mencionó que, con todo y lo difícil que fue emocionalmente ser testigo de una realidad tan dolorosa, sí logró ponerse en los zapatos de las personas que sufren por esto, al menos por unos pocos días.

“Eso me permitió saber por unos días lo que siente una persona a causa de la guerra. La diferencia es que ellos experimentan ese horrible sentimiento en todo momento. Vivir esa experiencia me hizo comprender mucho mejor la situación”, destacó.

Brenes narró que la sensación de mayor peligro que vivió la pasó en una comunidad llamada Kiryat Shmona, que está al norte de Israel muy cerca de la frontera con Líbano.

“Ahora es una comunidad fantasma porque evacuaron a 24 mil personas ante el incremento del lanzamiento de misiles de la milicia de Hezbolá. De hecho, mientras estábamos haciendo las entrevistas dentro de un refugio, uno de los oficiales nos informó que estaban disparando contra la zona. Todo ocurrió lejos, gracias a Dios”, resumió.

Roberto Brenes fotografió esta montaña de vehículos que fueron atacados con personas adentro durante el inicio de la guerra. (Cortesía)

Del momento más doloroso y triste del viaje también habló el comunicador. Fue en Nir Oz, en la frontera Sur con Israel. Según refirió, en ese sitio terroristas de Hamás quemaron casas, secuestraron personas y mataron a muchas más cuando incursionaron en territorio israelí, el 7 de octubre.

“La historia que más me impactó fue la de los cuatros integrantes de la familia Bibas. Su padre los defendió, logró abatir varios terroristas pero terminaron todos secuestrados, incluido el bebé de tan solo 1 año.

“La otra historia que me dejó claro que el terrorismo no tiene límites, fue la de una abuelita que no tenía dinero ni objetos de valor para ofrecer a los terroristas y por eso quemaron su casa, con ella adentro”, comentó.

El sonido de la guerra fue lo que más impresionó a Roberto Brenes

Se quiebra

Tener esa realidad frente a él lo doblegó al punto de que siente ganas de llorar cada vez que vienen a su mente los relatos de los que más sufren en las guerras: los civiles.

“Cada vez que pienso en ellos siento ganas de llorar pero también de correr a abrazar a mis seres queridos. Reflexiono que cada costarricense debe buscar la paz, para que en nuestro país nunca se escriban historias tan dolorosas”, afirmó.

“La clave para evitar los conflictos armados es la educación. Niños y niñas de la Franja de Gaza y otros territorios dominados por terroristas, reciben libros que incitan a cometer hechos de odio como premio en sus vidas. Si eso no cambia, las trágicas historias que ocurrieron el pasado 7 de octubre, seguirán ocurriendo. Es el círculo de horror, que no termina”, sentenció.

Aclaró que no está tomando posición en un bando u otro (Israel o Hamás), debido a lo dividido que está el mundo respecto a este conflicto armado.

“No se trata de tomar una posición. El lado correcto es la paz para evitar los horrores de la guerra que pude ver en primera persona”, finalizó.

En el viaje, Roberto y el resto de colegas latinoamericanos con los que fue, estuvieron acompañados por Gabriel Ben Tasgal, considerado el mejor especialista en idioma español de temas relacionados con la geopolítica y los conflictos de Oriente Medio.

Roberto Brenes estuvo en la casa de la familia Bibas, donde escuchó una de las historias de la guerra que más lo conmovieron. (Cortesía)

Como parte de la visita, él costarricense conoció algunos lugares emblemáticos de Israel, como Belén, pero aseguró que no hay turismo debido al conflicto.

Roberto emprende el regreso a su terruño –ejemplo de pacifismo en el mundo– este jueves, en un viaje de más de 15 horas.