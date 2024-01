Periodista de Repretel quiere una larga vida, pero disfruta el “hoy” como si fuera su último día

Melissa Umaña lleva cinco años de trabajar en Giros de Repretel. (Cortesía)

Melissa Umaña Brenes no se queja de la mujer que ha construido a lo largo de sus 34 años de vida.

Si bien en su camino ha cometido algunos errores, la periodista de Repretel dice que aprendió las lecciones, por eso se siente alegre y satisfecha de la persona que es.

La oriunda de Pérez Zeledón, pero vecina de La Uruca, trabaja en Giros, la revista matutina de Repretel, desde hace cinco años, y en esa trinchera ha madurado una filosofía de vida que llama mucho la atención.

Como muchas personas, Meli vive un día a la vez, pero se “sale del canasto” cuando dice que planea su vida como si fuera a vivir 100 años.

Esa es solo una de las particularidades que reveló La Teja la sonriente comunicadora, de quien le damos una pincelada con esta entrevista que le hicimos hace unos días.

- ¿Cómo se da su llegada a la televisión?

Empecé a trabajar en el 2011 en canal 9, cuando todavía estaba en la universidad. Ahí estuve hasta casi cuando cerraron el canal (2015). Después trabajé en Destinos TV, en una agencia de comunicación y en el 2018 se me dio la oportunidad de entrar a Giros.

Melissa Umaña es pareja de Diego Vargas, el popular Mochilero de Informe 11: Las Historias. (Cortesía)

- ¿Qué ha significado ese programa?

Ha sido un aprendizaje muy grande porque me dio la oportunidad de entrar a un medio de comunicación ya consolidado y de dedicarme a un periodismo de servicio. La revista matutina tiene esa cercanía con la gente y a la vez esa formalidad de la información verificada, importante y científica. Giros me ha permitido consolidarme y desarrollarme como profesional.

- Cuenta con formación en neurolingüística, en temas de salud mental y dice que está estudiando Sicología, ¿cuánto influyó Giros en todas esas otras áreas de estudio?

Muchísimo. Giros me permitió ver realidades que antes en un noticiero no había podido apreciar más de cerca, como problemáticas o situaciones que aquejan a las personas debido a las situaciones de estrés a las que nos enfrentamos día a día.

- ¿A qué aspira profesionalmente?

Me gustaría poder compartir más el tema no solo de salud mental sino del bienestar. Me gustaría tener un pódcast para entrevistar a distintos profesionales en temas de salud mental, me gustaría seguir consolidándose en Giros y en la televisora donde estoy.

- ¿Cómo se describe Melissa?

Como una mujer amorosa y simpática. El 97 por ciento de mi tiempo estoy feliz y el otro tres por ciento representan el estrés o los colerones de la vida. Trato de que nada me robe el gozo de estar viva. Me describo como una persona sencilla, no me gusta vivir con dramas innecesarios.

Ni en pintura Trilingüe Música Meli no puede ver la sangre porque dice que se desmaya, pero no explica el porqué ya que ni ella sabe la razón Ella habla tres idiomas: el español, que es su lengua natal, inglés y portugués. Quiere aprender todavía más idiomas. Aunque se ve muy tranquila, en su faceta musical es algo “loca”. Ella es superrockera y va a todos los festivales de rock que pueda.

- ¿Cómo resume sus 34 años de vida?

Los resumo en aprendizajes, en diversión, en gratitud, en amor, en ilusión, en sorpresas, en familia.

Melissa Umaña junto a su hermana mayor cuando eran niñas. A Meli le llevan cinco años. (Cortesía)

- ¿Está satisfecha con la mujer que ha construido?

Sí, me siento satisfecha, hay muchas cosas que no le voy a decir que no me arrepiento, cosas de metidas de pata de jóvenes, pero me refiero a los aprendizajes regulares de la juventud. Estoy satisfecha, pero me ilusiona mucho más aún porque yo quiero vivir siempre mi vida con el ánimo de una persona joven, como que quiero que los años no me cuenten. Quiero hacer planes como si fuera a vivir 100 años y vivir como si me fuera a morir mañana. Esa es como mi mentalidad o la inspiración, sin romantizar lo que me rige.

- ¿Cómo va su relación con Diego Vargas (El Mochilero de Informe 11)?

Es una aventura lindísima. Diego y yo tenemos muchas amistades en común, por esto de que somos compañeros de trabajo y curiosamente él trabaja en un programa de corte muy lindo, así como yo en Giros, eso nos permite ayudarnos con temas y la pasamos muy bien juntos. Estamos bien contentos, ya tenemos más de tres años y ha sido una relación muy linda y fluida.

- Diego tiene un hijo, pero usted no, ¿le gustaría ser mamá?

Honestamente no mucho. No le podría decir que descarto al cien por ciento la idea. Tengo amigas que dicen que soñaban o anhelaban ser mamás y ese instinto como que no se me ha despertado, pero todavía tengo un ratito para pensarlo, aunque no lo contemplo dentro de mis planes.

- ¿Tiene alguna explicación para eso?

No tengo idea del porqué. Siempre fui la chiquita chineada, la cumiche, porque mi hermana tiene 40 años y ella tiene tres hijos y la vi dentro de ese estrés y las labores de madre y esposa, pero no le puedo decir que esa sea la razón, no la sé. Yo me he concentrado en otras cosas.