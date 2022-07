Periodista de Repretel se tomó con humor pacho que le pasó y que se hizo viral

La joven periodista de Repretel Rebeca Ballestero tomó por el lado amable un pacho que le pasó en los últimos días y que se ha hecho viral, más que todo en TikTok.

Rebe compartió un video que anda dando vueltas en redes, en donde aparece haciendo un reporte desde la ruta a Cartago y hablando sobre el llamado que hacen las autoridades para que las personas no lleven a los animalitos a la Romería de este próximo 2 de agosto.

Todo iba bien, sin embargo, cuando le tocó explicar que lo mejor era no llevarlos para que no se deshidraten, se le hizo un colocho la lengua y no pudo decir esa palabra, aunque lo intentó en varias ocasiones.

Para no quedarse pegada en eso, mejor cambió totalmente la frase y dijo: “para evitar que se vayan a perder”.

“¿No les ha pasado que se les pega el clutch? Tengo casi 6 años años transmitiendo para Noticias Repretel y esta es la primera vez que me equivoco en vivo. Anécdotas de un periodista. ¿Quién no se ha pegado en una palabra? vamos pa’ lante. No pasa nada”, escribió al lado del video que compartió.

Muy bien por Rebe, pues tiene toda la razón, a todos se nos puede pegar una palabra y mucho más con cámaras en frente y con la presión de un pase en vivo. Pa’lante.