Periodista de Telenoticias debutará como actriz en serie de canal 7

JuanKa ido del Cielo tiene una nueva temporada e incluyó a una de las periodistas de canal 7 en uno de sus capítulos.

Una de las periodistas de Telenoticias debutará muy pronto como actriz y lo hará en una de las series de comedia del mismo canal.

Se trata de María Jesús Rodríguez, quien desde hace un tiempo también es presentadora del noticiero por las mañanas.

Ella fue invitada a participar en uno de los capítulos de la serie JuanKa ido del cielo, que protagoniza el humorista Alex Costa y en la que también participan Gustavo Rojas y otros reconocidos actores.

El capítulo en el que participará lo grabaron este miércoles y se verá uno de estos viernes, a las 8:30 p.m..

María Jesús Rodríguez actuará en serie de Teletica (redes/Instagram)

María Jesús contó que esta es la primera vez que hace algo así, pero que disfrutó mucho la experiencia.

La serie de canal 7 inició su nueva temporada del pasado 25 de julio con nuevas historias para divertir a todos en casa.