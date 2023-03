Periodista de Telenoticias recibió uno de los golpes más duros de su vida

A pesar de que en su carrera como comunicador le ha pasado de todo, el buen periodista de Telenoticias Christian Montero asegura que en su vida se ha llevado dos golpes muy fuertes, uno de ellos fue en los últimos días.

Resulta que el trabajador del 7 contó en sus redes sociales que este miércoles se llevó un duro leñazo de realidad, al enterarse de que ya aplica para los cursos de AGECO.

En son de broma, pero con un poco de verdad, Christian vaciló, al compartir un comunicado de la Asociación Gerontológica Costarricense, que decía que ya las personas de 45 años para arriba pueden ser parte de diferentes capacitaciones y así tener una edad adulta más que digna y activa.

“En la vida me he llevado dos duros golpes, el primero a los 35, cuando me dijeron que ya me tocaba jugar con los “veteranos”, el segundo hoy, que me doy cuenta de que ya aplico para cursos de AGECO”, dijo en sus redes.

Entre esos cursos de los que habla el comunicador, están algunos relacionados con tecnología, inglés, francés, computación básica y se imparten en la sede de barrio Escalante, en San José. Hay algunos para mayores de 45 y otros para los que pasan los 65.

Quién sabe si después del golpe de realidad, al enterarse que poco a poco se va acercando a una edad más adulta, Montero se animará a meterse a algún curso, pero si alguien contemporáneo al periodista quiere, le contamos que la matrícula va del lunes 13 al viernes 24 de marzo y se puede hacer por medio de la página web de AGECO o contactándolos mediante sus redes sociales.