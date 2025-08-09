Periodista de Telenoticias revela qué pensó cuando conoció el set del noticiero de canal 7

Mónica Matarrita trabaja en Telenoticias desde febrero pasado. Fotografía: Instagram Mónica Matarrita. (Instagram/Instagram)

La periodista de Telenoticias, Mónica Matarrita, confesó esta semana lo que pasó por su mente la vez que conoció el estudio desde donde se transmite el noticiero de canal 7.

Mónica es una de las periodistas más nuevas de Teletica, pues llegó a la televisora el 13 de febrero de este año, procedente de Canal 8, de Multimedios.

La siquirreña, de 34 años, compartió en los últimos días una foto que se tomó el 14 de abril del 2015 en el set del noticiero, durante una gira que hicieron en la universidad.

Esa vez, Mónica se sentó en la mesa principal del estudio y simuló ser presentadora, y reconoció que por su mente lo único que pasó fue el deseo de estar ahí.

“Cuando estuve ahí y me tomaron esa foto, en mi mente, solo pensé: ‘Algún día voy a trabajar aquí’. Hoy, 10 años después, estoy aquí. En el tiempo de Dios las cosas siempre son perfectas”, posteó Matarrita.

Mónica actualizó aquella foto y se tomó una nueva en el mismo lugar en el que añoró estar aquella vez. Ambas las compartió, evidenciando cómo ha cambiado desde entonces.

“Más que merecido”, “¡qué increíble! Admirable, lo has logrado”, “muy elegante y profesional”, son parte de las reacciones que tiene la publicación de la comunicadora.

Mónica contó a La Teja, días después de comenzar a trabajar en Teletica, que ella les había prometido a sus papás que algún día trabajaría en canal 7 y, aunque lo logró, a sus progenitores no les alcanzó la vida para ver ese momento.

A pesar de ello, no hay duda que sus papitos la acompañan desde el cielo en esta gran etapa profesional por la que pasa la periodista de sucesos de Telenoticias.