Periodista de Teletica aclara si tiene una relación amorosa con compañera de canal 7

El periodista de Teletica, Wálter Obando, decidió aclarar de una vez por todas los rumores sobre una supuesta relación amorosa con su compañera Minerva Rojas.

Según contó, este es uno de los temas que más le preguntan, debido a la evidente química y cercanía que ambos muestran en pantalla y fuera de ella.

Walter Obando y Minerva Rojas son amigos. Fotografía: Instagram.

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“No somos novios”

El comunicador fue claro al negar cualquier vínculo sentimental con la presentadora de De boca en boca.

“No (es novio de Minerva). De hecho, hay un chisme muy bueno con esto. Resulta que cuando Minerva entra al canal, a mí no me caía mal, jamás, pero no compaginaba mucho con Minerva”, destacó.

De no llevarse… a ser inseparables

Wálter Obando confesó que, al inicio, incluso tenía dudas sobre trabajar con ella, pues pensaba que no lograrían conectar frente a cámaras.

“Cuando nos ponen a trabajar juntos, tenía mucho miedo porque en televisión sí o sí debe existir química y yo pensaba que no lo iba a lograr con ella. Pues resulta que todo lo contrario, nos hicimos muy buenos amigos y como siempre andamos juntos, la gente siempre nos pasa diciendo eso (que son novios)”, dijo Obando.

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El chisme que llegó demasiado lejos

El periodista también reveló una situación que lo dejó sorprendido y que está relacionada con el segundo embarazo de Mine.

Periodista de Teletica aclara si tiene noviazgo con compañera

Según contó, una persona llegó a pensar que él era el padre del bebé que espera la presentadora, a pesar de que ella ya presentó públicamente al verdadero papá.

Compañeros dentro y fuera de cámaras

Ambos han trabajado juntos en varios proyectos de Teletica, primero en De boca en boca y luego en Teletica Formatos, donde coincidieron en espacios como Mira quién habla y Estrellas sin filtro.

Actualmente, Wálter Obando continúa en Formatos, mientras que Minerva Rojas regresó a De boca en boca, debido a su estado de embarazo.

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