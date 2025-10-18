Farándula

Walter Obando, presentador de Teletica, muestra con orgullo la casa que compró

Figura de canal 7 abrió su espacio íntimo para que la gente lo conociera

Por Manuel Herrera
Wálter Obando
Wálter Obando es presentador de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Wálter Obando. (Instagram/Instagram)

El presentador de canal 7, Wálter Obando, abrió las puertas de su hogar y con mucha emoción mostró el lugar que considera “su refugio” y el testigo de los mejores y peores momentos de su vida.

El comunicador, quien actualmente forma parte del programa “Mira quién habla”, que se transmite los domingos después de “Mira quién baila”, compartió un video que dejó ver parte de la casa que compró hace seis años y que tanto orgullo le genera.

Figura de canal 7 hace un recorrido por su casa propia

“Aún me faltan muebles, pero abrazo mi valentía”

En el video, el periodista mostró el primer nivel de su casa, de estilo tipo cabaña, mientras reflexionaba sobre todo lo que le ha costado llegar hasta ahí.

Es algo muy mío, pero quiero compartirlo con ustedes porque acá nos hablamos siempre desde el corazón. Tengo seis años de haber comprado mi casa y aún me faltan muebles y quisiera poder hacerle más cosas, pero hoy abrazo mi valentía por defender mi sueño”, comentó Obando con evidente emoción.

El presentador aseguró que su hogar representa mucho más que un espacio físico, pues ha sido el escenario de sus batallas personales y de su crecimiento como ser humano.

“Aquí me he visto roto, pero también más fuerte”

Wálter, quien también trabajó en el programa “De boca en boca”, dijo que decidió compartir este pedacito de su vida porque quería inspirar a otros a no rendirse.

Estoy orgulloso de este video, en menos de 30 segundos les estoy mostrando años de trabajo. Están conociendo parte del lugar que me ha visto roto y que me ve hoy en una versión más hermosa y fortalecida. No es fácil, pero no abandonen sus anhelos, estoy seguro que pronto serán realidad”, expresó.

Una casa con historia y mucho corazón

El video rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes llenaron de mensajes de cariño y admiración al periodista por su esfuerzo y humildad.

Wálter Obando cerró su mensaje recordando que los sueños sí se cumplen, aunque tomen tiempo.

Wálter Obando
Wálter Obando publicó esto relacionado con la casa que se compró hace seis años. Fotografía: Instagram Wálter Obando. (Instagram/Instagram)

“No hay nada más lindo que construir tu propio espacio, a tu ritmo y con amor”, afirmó el presentador de canal 7.

