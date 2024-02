Periodista de canal 7, Wálter Obando, se sincera sobre su situación sentimental cansado de preguntas

Wálter Obando entró a canal 7 en el 2016, tres años después renunció y en el 2022 regresó a Teletica.

Cansado de que tanta gente le preguntara la razón por la que siempre está solo, el periodista de canal 7, Wálter Obando, se sinceró y habló sobre su situación sentimental.

Obando trabaja en De boca en boca y el lunes decidió grabar un TikTok para aclarar el tema luego de que este se convirtió en motivo de consulta de sus seguidores en redes.

“Sobre mi situación sentimental: no estoy solo, estoy muy bien acompañado”, puso el joven, de 32 años, en la descripción del video donde, por más de dos minutos, habló del asunto.

Wálter contó que está más acompañado que nunca a pesar de que está soltero y se detuvo a explicar el tema porque, asegura, hace no mucho tiempo era una persona que le temía muchísimo a la soledad.

“Asociaba siempre la soledad a no tener una pareja, una pareja sentimental, un noviazgo. Entendí y acepté que mi forma de amar es muy a la antigua. Creo en un amor bonito, en un amor fiel, en un amor incondicional. Sueño con tener una pareja estable, claro que sí, pero no ha sido el momento para mí. Más bien me he enamorado de estar conmigo mismo”, dijo.

El periodista del canal del trencito justificó así la falta de compañía en sus salidas a comer, a hacer ejercicio o a ir al cine; aunque sí reconoció que, en ocasiones, disfruta de esas actividades con amigos, compañeros de entrenamiento o con su familia.

Periodista de canal 7, Wálter Obando, habla de su vida amorosa

“Empiecen poco a poco a disfrutar de su compañía. Yo me propuse como gran meta desde finales del año anterior tener dos citas conmigo mensualmente y les juro que cada vez que voy tener una salida conmigo mismo, me emociono demasiado. Me alisto, me perfumo, me visto… para sorprenderme a mí y disfrutar de esa compañía, de ese ratito conmigo”, continuó en su explicación.

Wálter aprovechó su mensaje para invitar a la gente a redescubrirse en la soledad, pues aseguró que en medio de esta decisión de acompañarse solo por él, conoció muchas cosas suyas que no sabía.

“Este es un mensaje más para invitarlos a redescubrirse, a disfrutar de ustedes, a conocerse más. Yo hasta ahorita, a mis 32 años, me estoy conociendo yo mismo, y es muy rico y es muy satisfactorio de lograr”, finalizó.

Wálter Obando disfruta mucho la compañía de su familia. En la foto con sus papitos.

Obando empezó a trabajar en canal 7 en el 2016, pero en el 2019 renunció; sin embargo, en el 2022 reingresó a la televisora donde además de trabajar como periodista del programa farandulero, ha colaborado en otros formatos de la casa como Spelling Bee o Dancing with the Stars.