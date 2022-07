Periodista Wálter Obando: “Crecí admirando a don Marcelo Castro”

Wálter Obando siempre quiso ser periodista y trabajar en canal 7. Cortesía

Wálter Obando es uno de los periodistas más destacados de De boca en boca y este año está como presentador del programa El Ojo de Dancing, en canal 7.

Wálter llegó en el 2016 al canal de La Sabana donde estuvo tres años, pero luego renunció y regresó el año pasado.

Hace dos años compró su casita en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia donde vive solo con sus dos mascotas, Wama y Ellie.

Conozca un poco más de este comunicador de 32 años amante del crossfit.

– ¿Por qué se inclinó por estudiar periodismo?

Cuando me hacen esta pregunta me regreso a mi niñez, porque desde que tengo memoria les decía a mis papás que yo quería llegar a trabajar a canal 7. Crecí admirando a don Marcelo Castro y ya más joven, seguía los pasos del colega Walter Campos.

– ¿Qué ha significado para usted De boca en boca?

De Boca en Boca significará siempre la puerta que me dio la oportunidad de llegar a Teletica, canal 7, por eso siento tanto cariño por el programa.

– ¿Por qué siempre le toca hacer las notas sexosas de cantantes y modelos?

¡En realidad no siempre!, comencé haciendo notas más cercanas con la gente. Un día me solicitan hacer una nota sobre William Levy, sobre sus atributos físicos y en el momento en que sale al aire los usuarios en redes sociales comenzaron a preguntar sobre quién hacía la voz sensual y hasta con piropos característicos, muchos desconocían que era yo. A muchos les da gracia y me alegra que disfruten con esto.

"Wall" ama hacer ejercicio y bien temprano para pasar el día bien activo. Cortesía

– ¿Lo vacilan los compas o en el canal por eso?

Las maquillistas, las compañeras de limpieza y hasta los camarógrafos siempre me piden que hable con esa voz, es muy vacilón, porque disfrutan cuando me refiero de alguien con ese tono sensual.

– ¿Cómo se toma el reto de ser el presentador del Ojo de Dancing esta temporada?

Es un reto y lo manejo con mucha responsabilidad y entrega. Teletica canal 7 me sorprende año tras año, este ha sido de gran crecimiento en mi carrera, es una empresa en la que te dejan cumplir sueños.

La productora de Teletica Formatos, Vivian Peraza, y la jefa de información de Teletica.com María Jesús Prada, han apostado por mí y eso es algo que significa mucho para uno como profesional.

– Muchos lo han criticado porque aseguran que lo hacía mejor Víctor Carvajal, ¿qué les diría a esos que lo señalan?

Todos tienen derecho a opinar e incluso a elegir. Víctor Carvajal es alguien a quien admiro y respeto por su don para entretener. Soy un Wálter que ama y disfruta ofrecerle al televidente un poco de diversión, picardía y chismecitos.

– ¿Se atrevería a bailar en la pista de Dancing como invitado o próxima estrella?

¡Claro! Todo reto genera nervios, pero me gustan y siempre espero dar lo mejor de mí. Ahora bien, bailar no es mi mejor don, pero, si se presenta la oportunidad me esforzaré al máximo para ofrecerle al público un buen baile.

Antes era "gordito" y contó que sufría de bullying por eso. Cortesía

– Ahora lo vemos mucho más musculoso en pantalla, ¿hace cuánto empezó a hacer ejercicio y cómo se siente esta nueva forma de vida?

Toda mi vida he sido muy inseguro, en muchas ocasiones he estado pasado de peso, incluso, en mi infancia sufrí de bullying por estar gordito. El año pasado pasé por un momento complicado y me prometí no abandonarme y demostrarme que sí podía mejorar mi calidad de vida.

Desde agosto del año anterior comencé a practicar crossfit y esta disciplina me cambió la vida. Me enamoré del deporte, dedico dos horas todos los dísa, de lunes a sábado, para ejercitarme.

Actualmente me siento feliz, pleno, con mucha salud, soy más seguro.

La gente me escribe y me dice que les inspiro a ejercitarse y eso me motiva a esforzarme más.

– ¿Cuánto tiempo y trabajo le llevó tener esos cuadritos que ahora luce mucho en sus fotos de Instagram?

Es un equilibrio entre ejercicio y buena alimentación. Tenía mucha pancita, pero en cuatro meses ya se me había ido y, ¡diay aparecieron esos cuadritos!

Sus perros son sus grandes consentidos y chineados. Cortesía

– ¿Cuántos tatuajes tiene y qué significan?

Tengo toda mi manga tatuada con una cámara, un micrófono, un ojo y otros detalles que demuestran mi amor por la televisión.

Más arriba en mi brazo derecho tengo una cruz con unas alas y la fecha en la que nació y murió mi mejor amigo Julio. A él lo perdí hace 12 años en un accidente de tránsito, a este momento lo defino como el peor momento en mi vida.

El tatuaje me recuerda a diario cuanto lo amé y cuánto lo amo, pues no lo olvido ni un solo día.

– ¿Cuándo anda en la calle lo piropean mucho los televidentes?

Las señoras en especial, ellas son muy lindas siempre, cuando me ven me felicitan, me dicen que me ven como un hijo. Y otros me vacilan, pues dicen que les encanta que diga las cosas como son, que cuenten chismes sin ningún filtro.

Cuando hago mi trabajo pienso en rendirle honor a todos ellos y a mis papás.

– ¿Tiene alguna mascota?

Wama y Ellie, son dos golden retriever. Wama que es el macho, me salvó de una crisis emocional muy fuerte, y Ellie, que es la hembra, llegó a complementarnos. Somos una familia de dos hermanos y su papá, ósea yo. Son mis hijos, trabajo fuerte por tratar de darles la vida que merecen.

Quienes me conocen saben que los amo, que son mi compañía absoluta.

Sus papitos son su gran orgullo. Cortesía

– ¿Actualmente está soltero o tiene pareja?

Sí, estoy soltero. Sueño con llegar a casarme eso sí, ¡ojalá no me deje el tren! (risas).

– Veo que le da mucho valor a sus papás en sus redes, ¿qué significan ellos en su vida?

Ellos son en definitiva unos ángeles. Te juro que son los seres más nobles y justos que conozco. Nunca me han dejado solo, soy lo que soy por ellos, logré estudiar gracias a su apoyo y así con muchas cosas más.

Este año cumplen 50 años de casados y yo quiero para mí una historia de amor como la de ellos. Trato de dejarles muy claro siempre que son los seres humanos que más admiro, respeto y amo.