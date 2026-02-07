Periodista de Teletica Deportes anuncia cuándo nacerá su primer hijo

El periodista de Teletica Deportes Miguel Calderón, anunció este sábado cuándo nacerá Alejandro, su primer hijo y el de su esposa, Lucía.

La figura de canal 7 confirmó a mediados de noviembre pasado que estaban esperando bebé, una noticia que llegó pocos días después del lamentable fallecimiento de su papito, por lo que el embarazo se convirtió en una mezcla de dolor y esperanza para la pareja.

Miguel Calderón es periodista de Teletica Deportes y se convertirá en papá este 2026. Fotografía: Instagram Miguel Calderón. (Instagram/Instagram)

Un anuncio lleno de emoción

Calderón compartió este sábado un curioso y emotivo video en sus redes sociales, en el que reveló la fecha en que llegará su primogénito.

En la grabación aparecen los años de nacimiento de él (1988), de su esposa (1993) y del bebé (2026), un detalle que enterneció a muchos de sus seguidores.

Miguel Calderón confirmó en este posteo la fecha en que nacerá su primer hijo. Fotografía: Instagram Miguel Calderón. (Instagram/Instagram)

Alejandro llegará en abril

El comunicador agregó que Alejandro vendrá al mundo, Dios primero, el próximo 29 de abril.

Miguel y su esposa oficializaron la fecha de nacimiento del bebé junto a un mameluco de Spiderman, detalle que le sacó más de una sonrisa a quienes vieron la publicación.

“Te esperamos, Ale”, escribió Calderón en el posteo.

Un amor que sigue creciendo

Miguel Calderón y Lucía se casaron el 9 de mayo del 2024, luego de cinco años de noviazgo, y ahora cuentan los días para convertirse en papás por primera vez.