Periodista de Teletica Deportes anuncia que espera bebé

El periodista de Teletica Deportes, Miguel Calderón, anunció este miércoles que su esposa, Lucía Rojas, está embarazada y que esperan a su primer hijo.

Celebra la vida en medio de dura partida

Calderón confirmó la feliz noticia 11 días después del lamentable fallecimiento de su papá, quien sí supo que sería abuelo, que sería un varoncito y que se llamaría Alejandro.

Miguel hizo pública su paternidad este miércoles en De boca en boca, donde habló de cómo enfrentó dos noticias tan contrastantes casi al mismo tiempo.

Miguel Calderón será papá por primera vez en el 2026. Fotografía: Instagram Miguel Calderón. (Instagram/Instagram)

Tres meses en secreto

“Ha sido un cúmulo de emociones. Desde agosto anterior, cuando recibimos la noticia de que íbamos a ser papás, ha sido de mucha alegría, sabiendo que mi papá estaba pasando momentos difíciles de su enfermedad, momentos duros con su salud y uno venía conviviendo y arrastrando esas dos situaciones”, expresó el comunicador deportivo.

También dijo que su papá sí supo de su nuevo nieto y hasta el nombre conoció. “Se puso muy contento. Estaba disfrutando. Con papi estuvimos hasta el final en todo este proceso de la enfermedad de Párkinson. Él estaba tranquilo y los últimos días me dijo que por qué lloraba si él estaba bien y pura vida”, agregó Miguel.

Aceptó que la muerte de su papá es de mucho dolor, pero comprende que tiene que ser fuerte y estar bien por el bebé que viene en camino.

Miguel Calderón se casó en mayo del 2024. Fotografía: Instagram Miguel Calderón. (Instagram)

Año y medio de casados

Miguel y Lucía se casaron el 9 de mayo del 2024 tras cinco años de noviazgo, incluidos uno y medio de compromiso.

