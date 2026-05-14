Periodista de Teletica recuerda cómo conquistó su sueño de trabajar en canal 7 y jefe le brincó

El periodista y presentador de Teletica, Rubén McAdam, se puso nostálgico al recordar cómo, cuando apenas era un niño, soñaba con formar parte de uno de los programas más reconocidos de canal 7.

Lo que seguramente no imaginó es que años después terminaría trabajando precisamente ahí y que, además, su publicación generaría una divertida reacción de uno de sus jefes.

Rubén McAdam está próximo a cumplir su primer año como presentador y reportero de Más que noticias, programa de canal 7. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

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El mensaje de Rubén

McAdam compartió un mensaje en el que habló de cómo veía el programa Más que noticias cuando llegaba de la escuela, allá por los años 2014 y 2015.

“Recuerdo cuando llegaba de la escuela, prendía el tele y veía los reportajes que pasaban en Más que noticias (por allá del 2014-2015). Siempre pensaba ‘yo quiero estar ahí’. Hoy soy uno de ellos, de esos que tanto admiré cuando era un niño. Qué privilegio tan grande y qué experiencia tan fantástica es vivir este sueño”, escribió el comunicador.

Jefe reaccionó con gracia

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, pero también provocó la reacción de Juan Carlos Zumbado, uno de los rostros más conocidos de ese espacio televisivo y actual jefe del periodista.

“Qué viejo me hacés sentir Rubén”, le comentó Zumbado entre risas.

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Lejos de quedarse callado, Rubén le siguió el juego con humor.

Rubén McAdam escribió esto en Instagram y su jefe, Juan Carlos Zumbado, le reaccionó con este comentario. Fotografía: Instagram Rubén McAdam. (Instagram/Instagram)

“Los 40 son los nuevos 20 jajaja”, respondió.

De Calle 7 Informativo a Más que noticias

Rubén McAdam ingresó a trabajar a Teletica hace cuatro años y poco a poco se ha ido consolidando dentro del canal.

Su primera oportunidad en la televisora fue en Calle 7 Informativo, proyecto en el que empezó a ganar experiencia frente a cámaras y en la calle como periodista.

Sin embargo, en junio del año pasado recibió una de las oportunidades más importantes de su carrera: integrarse oficialmente al equipo de Más que noticias, justamente el programa que veía cuando era estudiante.

Juan Carlos Zumbado, Rubén McAdam, Johnny López y Diana Vásquez son parte del equipo de Más que noticias. (redes/Facebook)

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