Periodista de Teletica, Yessenia Alvarado, habla del milagro que vive

La periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado, reconoció que estar en Roma (Italia) para la cobertura para canal 7de la canonización de Carlo Acutis, este domingo, representa para ella un verdadero milagro.

Alvarado contó a La Teja desde la llamada Ciudad eterna que a inicios de año pidió en oración la oportunidad de estar en la celebración que declara oficialmente santo a Acutis y el llamado “influencer de Dios” se lo concedió.

“Para mí estar aquí es como un milagro que me concedió el propio Carlo Acutis porque desde que empezó este año yo le dije a él en oración que quería estar en el día de su canonización, que estaba prevista para el 27 de abril pero con la lamentable muerte del papa Francisco (el 21 de ese mes) todo cambió. Pero bueno, yo le había pedido que quería estar aquí cuando fuera y por eso te digo que fue un milagro que me concedió”, afirmó Alvarado.

Yessenia Alvarado contó que dejó bajo la tumba de Carlo Acutis una carta que le dio una tica y una banderita de Costa Rica. Fotografía: Cortesía Yessenia Alvarado. (Instagram/Instagram)

Yessenia reconoció que antes del 2024 no sabía nada de Acutis, pero una asignación que le hizo Andrés Martínez, uno de sus jefes en Telenoticias, la puso a investigar sobre el ahora santo y ahí se maravilló con la historia del joven.

“En el momento en que el papa Francisco aprueba su canonización por el milagro que le concede a Valeria Valverde (costarricense), llego un día al canal a trabajar y Andrés Martínez me dice: ‘mirá, olvidate de lo que íbamos a hacer y por favor ayudame con esto’, y me encargó hacer la nota de esa decisión que había tomado el papa Franciso, entonces a partir de ahí empiezo a conocer la historia de Carlo Acutis y me cautivó desde el primer día”, dijo Alvarado.

Yessenia mencionó que investigar y conocer sobre la vida de Acutis le provocó un sentimiento de mucha admiración por la gran espiritualidad que tuvo el muchacho en vida.

Este viernes, Yess viajó a Asís e ingresó al Santuario del Despojo, donde reposa el cuerpo de Carlo, y vivió una experiencia espiritual de la que no tiene palabras para describir.

“Me sentí muy contenta porque llevaba una carta que me dio una costarricense para que se la dejara ahí. La dejé ahí debajo de la tumba junto a una banderita de Costa Rica en representación de otras personas que me han estado escribiendo. Le dejé esa bandera por las intenciones de muchos ticos que me han escrito”, contó.

Alvarado es conocida en Teletica, además por ser la periodista encargada de las coberturas políticas, por ponerse al frente de las transmisiones religiosas del canal, entre esas, por ejemplo, las de Semana Santa.

