Periodista deportiva de Tigo Sports: “El fútbol me mandó del cielo al infierno”

María Fernanda Murillo creció en San Rafael de Alajuela y actualmente tiene 34 años. Cortesía

La periodista María Fernanda Murillo siempre soñó con trabajar a favor del fútbol femenino y aunque en el 2020 tuvo la oportunidad de hacerlo desde la Federación Costarricense de Fútbol, ese sueño se le apagó al poco tiempo.

Ese duro golpe laboral, tras renunciar a la estabilidad que tenía antes, así como el fallecimiento de su abuelita materna y el no encontrar trabajo, la hicieron llegar a pensar que el periodismo deportivo no era lo suyo.

Sin embargo, hace cuatro meses le llegó la oportunidad que tanto anhelaba y hoy es una de las dos mujeres que está en transmisiones de partidos de Primera División, tras su incorporación a Tigo Sports,

Conozca un poco más de esta simpática comunicadora, de 34 años, amante del fútbol, pero mala para jugarlo, según nos confesó.

- ¿Desde hace cuánto está en Tigo Sports y cómo se le dio la oportunidad de ingresar?

Estoy desde noviembre del 2022, creo que soy, junto a Tomás Fonseca, de las comentaristas y periodistas más nuevos. Pero, trabajo en medios de comunicación y soy periodista deportiva desde 2010.

- ¿Inició en periodismo deportivo en canal 13?

Estuve 10 años de mi vida en canal 13. Desde el 2010, recién salida de la universidad me contrataron, y estuve en Deportivas del 13 junto a Yashin Quesada, Gerardo Coto Cover y en algún momento cubrí temas nacionales. Ahí hice de todo, hasta narré fútbol femenino. Fui la primera mujer narradora de fútbol femenino.

La verdad no sé con qué pagarle a canal 13 toda la formación y la escuela que representa para mí, dejé muchísimos amigos y grandes colegas que son superprofesionales. Ahí estuve hasta el 2020.

En noviembre se incorporó a Tigo Sports y está en la transmisión de partidos y a veces presenta Tigo Sports Noticias. Cortesía

- ¿Y qué hacía antes de llegar a Tigo?

Se me dio la oportunidad de irme para la Federación Costarricense de Fútbol, fui parte del departamento de prensa por unos meses y de ahí me pasaron a trabajar con el comité organizador local del Mundial Sub 20 femenino, luego FIFA determinó que como ya no había más mundial para Costa Rica (al quedar eliminada en el tercer juego) nos liquidan a todos y me quedé sin trabajo. A canal 13 no me podía devolver porque ya había renunciado a mi plaza pública.

Sin embargo, una semana después se me abrió una plaza en la federación como asistente administrativa de selecciones femeninas, pero me despidieron un día después de terminar el Mundial Sub 20 en agosto del año pasado.

- ¿Y por qué razón?

Por un tema meramente político y de verdad me rompieron el corazón, quedé devastada, marcada, porque era mi sueño. Cuando me dijeron: ‘no continúas más’, yo dije: ¡Oh, por Dios!, me sentí realmente perdida porque había renunciado a todo, a mi estabilidad, a todo, por perseguir mi sueño de trabajar para el fútbol femenino, pero es algo que de lo que no me arrepiento porque hoy por hoy me doy cuenta de que Dios no hace nada mal hecho, Dios es mi base y mi vida y Él quería que yo viviera esa experiencia para hoy tener un poco más de aplomo, más conocimiento, un abanico de agenda de contactos, y eso no tiene precio, por eso también estoy muy agradecida con la Federación.

El fútbol femenino es una de sus pasiones y logró trabajar en la Federación Costarricense de Fútbol con las seleccionadas. Cortesía

- ¿Cuánto tiempo estuvo desempleada?

Estuve tres meses sin trabajo. Colegas que en su momento me dijeron que qué bien trabajaba, o que en algún momento querían trabajar conmigo me dieron la espalda, periodistas de gran renombre me dejaron en visto cuando les pedí una oportunidad. Yo sabía que tenía talento y solo pedía una oportunidad para demostrarlo, muchos me la negaron, pero igual entiendo que el periodismo es muy cerrado.

- ¿Qué ha significado llegar a Tigo?

Es una bendición en mi vida, es la experiencia que le he pedido a la vida, al periodismo deportivo por trabajar en una empresa tan prestigiosa y al lado de tremendos profesionales. Ahorita estoy rodeada, cuidado y si no es así, de los mejores periodistas deportivos del país y para mí es la oportunidad que siempre estuve esperando y por la que me he preparado, y es un premio a la resiliencia.

El fútbol me puso de arriba abajo en cuestión de meses, me mandó del cielo al infierno, y con esta oportunidad en Tigo Sports voy a demostrar que puedo dar el 101%.

Periodista de Tigo dio un fuerte mensaje tras filtración de chats de los árbitros

Estuvo por 10 años en canal 13 y también ha sido presentadora en Teletón. Cortesía

- El miércoles anterior le tocó compartir cancha por primera vez junto a Gustavo López, ¿qué tal la experiencia?

Él no tenía ni idea lo que significaba para mí estar haciendo cancha con él, o sea, yo crecí y escuchaba a Kristian Mora narrando, a Montenegro comentando y a Tavo haciendo cancha, me sentí como en Space Jam (película), necesitaba pellizcarme porque hasta ahora me tocó una transmisión con el equipo estelar, ya que ellos andaban en Qatar.

- ¿Y ellos cómo la tratan?

Como a una más, me han hecho sentir en casa, valorada y respetada como mujer, como profesional y como periodista. De verdad siento como si hubiese trabajado con ellos toda la vida, porque aunque ya los conocía de antes, el sentarme a debatir y a analizar un tema fue muy fácil porque me respetan, toman en consideración mi criterio, me dan espacio y tiempo, y si me tienen que corregir lo hacen. Siento que Irene Chinchilla (otra periodista) y yo tenemos voz y voto dentro de la redacción.

El trabajo en cancha es una de las asignaciones que más disfruta. Cortesía

- ¿De dónde nace la pasión por el fútbol?

Tengo dos familias extremadamente deportistas o futboleras. Recuerdo que yo crecía viendo los partidos los domingos a las 11 a.m., con mi madre que es aficionada a Liga Deportiva Alajuelense, en la escuela solo conversaba con mis compañeritos sobre el clásico nacional y quiénes eran los jugadores, sobre el planteamiento, el arbitraje. Lo otro es que toda la vida me gustó jugar voleibol desde que entré a sétimo de colegio y, por el lado de mi papá, mi abuela Vera, que en paz descanse, era una fiebre de los deportes alternativos y era superaficionada al Club Sport Cartaginés.