Periodista deportiva relata cómo un jugador del Herediano le mintió y le rompió el corazón

María José Morales contó su mala experiencia en el amor con un jugador del Club Sport Herediano. Fotografía: Instagram María José Morales. (Instagram/Instagram)

Una abogada y periodista relató hace un par de meses en TikTok cómo un jugador del Club Sport Herediano le rompió el corazón tiempo después de que iniciaran una relación sentimental producto de un meme que ella compartió en sus redes.

LEA MÁS: Jafet no se guardó nada y desmenuzó los fallos de Herediano contra Saprissa

La joven, de nombre María José Morales, no identificó al deportista ni mencionó el club con el que milita, pero al confirmar que el equipo con el que juega el susodicho campeonizó en diciembre del 2021, se echó al agua de que se trata de un florense.

La historia se ha vuelto viral en los últimos días y aquí se las contamos:

“No voy a decir ni el equipo, ni quién era ni nada, no voy a decir nada, pero posiblemente vayan a deducir de qué equipo es cuando cuente, porque quedaron campeones”, afirmó la guapa, de 26 años, en el “storytime” donde se refirió a esa ruptura amorosa.

Según contó Morales, el jugador la seguía en Instagram y siempre le comentaba las publicaciones, pero ella nunca le contestaba porque tampoco le llamaba la atención físicamente.

María José Morales es bien herediano. Fotografía: Instagram María José Morales. (Instagram/Instagram)

Una vez, Majo subió un meme y el futbolista le respondió con algo muy divertido que le hizo cambiar completamente la perspectiva sobre él. “Me conquistó el sentido del humor porque siempre me conquista eso de los hombres. Él puso algo muy divertido, yo le seguí la corriente y empezamos a hablar, nos dieron ese día como las 2 de la mañana, intercambiamos números”, explicó.

LEA MÁS: Daniela Simpson, la modelo que se hizo viral tras una foto del Club Sport Herediano

Comenzaron a hablar todos los días con mensajitos que iban y venían. Él le avisaba cuando iba a entrenamientos, cuando salía de ellos, hasta que se dio la primera cita.

“Me dice que vamos a comer, que me invitaba. Fui a comer. No recuerdo dónde fue la primera vez, ya lo había visto de lejos pero no en persona ya interactuando conmigo y pasó. Por supuesto que le pregunté: ¿amigo, tienes novia?, y me dijo que no. Hasta me da una rabia de acordarme”, refirió.

El jugador mantuvo su palabra de que estaba soltero, las cosas entre ellos iban cada vez mejor y Majo se ilusionaba con el pasar de los días. “Nos empezamos a frecuentar, a ver y él me hablaba como que quería algo más, no solo algo pasajero. El mae me trataba bonito: me llevaba a lugares públicos, me andaba de la mano en lugares públicos. Él vive o vivía en Santa Bárbara de Heredia, duramos mucho tiempo (...). De verdad él andaba conmigo, entonces le creí en todo momento que no tenía novia. Me llevaba al apartamento y nunca vi cosas de mujer. No sabía que había una mujer”, destacó.

Tan en serio iban las cosas que ella comenzó a indagar más sobre el futbolista, hasta que se encontró con una entrevista reciente que él había dado donde hablaba claramente de su novia de hace tres años.

“Ahí es donde empieza la vara. El mae en la entrevista dice: ‘quiero agradecerle a mi novia que desde hace tres años no sé qué’, y yo, ‘¿tu novia?, ¿de hace tres años?’. La entrevista había sido tres días antes”, dijo.

Empezó a buscar quién era la novia del jugador hasta que la encontró en sus redes. Le reclamó al jugador lo que pasaba y se alejaron.

LEA MÁS: Randy Vega, único jugador del campeón en la Sele, tiene una gran historia de superación

“Me alejé del mae, el mae me rogó, me dijo que quería estar conmigo, que se estaba enamorando de mí, que quería que fuera su novia, hasta que un 5 de diciembre (del 2021), el muchacho me vuelve a escribir y me dice que había terminado a la novia y que quería hacer las cosas bien conmigo. No sabía cómo sentirme. A ella no le escribí. Tenía como 22 años, ahorita voy a cumplir 26, y en ese momento accedí a volver a hablar con él y salir”, afirmó.

Así le rompió el corazón un jugador del Herediano a esta abogada y periodista

Para su sorpresa, a los días comenzó a ver que una amiga de ella comenzó a presumir en redes regalos muy parecidos a los que él le daba, y junto a eso un extraño alejamiento del hombre la hizo encender las alarmas una vez más.

“Y yo le pregunto: ‘Fulanita, usted anda con fulanito y me dice: no, jamás’; al día de hoy son novios todavía. El mae se metió con una de mis amigas, básicamente”, agregó.

Dos semanas después de que el hombre regresara y le dijera que quería hacer vida con ella, la mandó a volar por la “tercera en discordia”, aunque María José dice que aún le escribe, la busca y le comenta las historias. “Pero ni pelota le doy”, finalizó.

LEA MÁS: Jafet Soto: “A veces las cosas tienen un ciclo y el día de salirme está cada vez más cerca”