Periodista deportivo de Repretel ya piensa en hijos a tres meses de casado

Carlos Chinchilla tiene tres años de trabajar en Deportes Repretel. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

El periodista deportivo de Repretel y Monumental, Carlos Chinchilla, pasa por un gran momento de su vida personal, ya que hace tres meses se casó con el amor de su vida y los nuevos esposos ya están pensando en hijos.

Chinchilla y su esposa, Katherine Hidalgo, caminaron al altar el sábado 3 de mayo, ocho meses después del compromiso, y disfrutaron sus primeros días como marido y mujer en una luna de miel en la ciudad de Medellín, uno de los destinos de moda entre los ticos.

Tres meses después del “sí, acepto”, Carlos habló con La Teja sobre su vida como esposo y contó los planes que tiene junto a Katherine, entre los que mencionó el de ser papás, un sueño que comparten.

El comunicador destacó que en estos primeros meses como esposos están remodelando la casa y haciendo los espacios del nuevo hogar a gusto de cada uno, para luego comenzar a pedir bebé, posiblemente en el 2026.

“Vamos superbién. La verdad es que es una experiencia muy bonita, de convivir de una manera distinta, a diario. Es todo un reto, pero ha sido muy bonito, la verdad”, mencionó el periodista que en Repretel cubre las noticias del Club Sport Herediano.

“Estamos disfrutando esta etapa de ir remodelando cositas de la casa e ir haciendo ese tipo de proyectos que nos ilusionan mucho. Estamos en ese proceso de remodelación y de hacer los espacios a nuestro gusto poquito a poco”, mencionó Carlos.

La idea de los esposos es dedicarse este año a las cosas del nuevo hogar para el próximo año, si Dios lo permite, perseguir el sueño de ser papás.

“Quizá para el otro año vamos a ir pidiendo bebé, a ver qué tal. Es una aspiración de nosotros (ser papás)”, refirió el tibaseño, de 32 años.

Carlos Chinchilla y Katherine Hidalgo se casaron el pasado 3 de mayo. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

Esos planes y proyectos que tienen los nuevos esposos fueron los que pusieron a los pies de la Virgencita de los Ángeles hace unos días, cuando caminaron juntos a la Basílica de Cartago en su primera romería como marido y mujer.

También, la pareja caminó el pasado 1 de agosto para pedirle a la Negrita la bendición de Dios en su matrimonio y encomendar la vida de ambos.

En Repretel también está feliz

Carlos disfruta de esta gran etapa de su vida personal al mismo tiempo que su vida profesional está en su mejor momento, según nos mencionó.

Él ya tiene tres años de trabajar en Repretel y su paso por la televisora ha representado mucho crecimiento como periodista deportivo.

“Mi paso por Repretel lo resumo como crecimiento. Ha sido todo un aprendizaje en muchos aspectos porque, la verdad, hay retos todos los días. Gracias a Dios ahorita estoy muy estable, estoy muy bien, tengo mucha oportunidad tanto en radio como en tele, de explotar donde uno se puede ir manejando de la mejor manera. Tengo la confianza del jefe (Pablo Guzmán) y eso facilita muchísimo las cosas, pero de un tiempo para acá, sí me pongo a pensar del Carlos que entró al que es hoy, y ahora me siento superbién”, destacó.

Explicó que en Repretel ha vivido muchas oportunidades que lo hacen sentir así. “Hoy veo que tengo narraciones en FUTV, Monumental, presento el noticiero (Deportes Repretel), cubro a Herediano todos los días y ya el jefe y el mismo equipo de trabajo en la redacción tienen una confianza muy distinta y eso ayuda a que el trabajo salga bien todos los días”, dijo.

Carlos aspira a que en medio de esta lluvia de oportunidades que le han caído en los últimos tres años, esté la de cubrir la eliminatoria de la Selección Nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Carlos Chinchilla está feliz por todas las oportunidades profesionales que le han salido en Repretel. Fotografía: Instagram Carlos Chinchilla. (Instagram/Instagram)

Mientras esa posibilidad le toca a la puerta, él disfruta a flor de piel los momentos que vive en la actualidad donde no solo profesionalmente se siente feliz, sino que personalmente se siente mejor que nunca.

