Periodista Giovanni Calderón aclaró un tema relacionado a él y a Rodrigo Chaves

El periodista y presentador de televisión Giovanni Calderón aclaró que no es él quien le tira durísimo al presidente Rodrigo Chaves y a su excompañera Lussania Víquez, en un video que circula en redes sociales.

El querido comunicador señaló que es un montaje, ya que no es capaz de agredir a ninguna persona.

“Ha circulado en los últimos días, en redes sociales, un video en el cual se me ve haciendo comentarios negativos contra el presidente de la República, don Rodrigo Chaves. Quien me conoce sabe que no sería capaz de agredir ni al presidente ni a ninguna otra persona, mucho menos sin razón alguna. Como también estoy seguro que jamas lo haría mi amiga y excompañera Lucy Víquez, quien también aparece en el mencionado montaje.

“Hago esta aclaración ante insistentes consultas que me hacen al respecto. Todo mi respeto para don Rodrigo Chaves, más bien comparto un humilde homenaje que me atreví a hacerle hace unos días”, dijo en sus redes el Profe, en una publicación acompañada con una caricatura del mandatario.

La misma Lussania escribió en la publicación diciendo que ella está segura de lo que dice su excompañero.

