Periodista Jason Ureña revela por qué utiliza el apellido de su mamá al presentar las noticias

Al periodista Jason Ureña, de Telenoticias, los vemos en los pases en vivo en la edición del mediodía casi siempre. (redes/Facebook)

El periodista de Telenoticias, Jason Ureña, aprovechó la celebración del Día de la Madre para compartir con sus seguidores una historia muy personal que explica por qué su nombre aparece de una manera particular cuando sale en televisión.

El comunicador contó que, aunque para muchos es simplemente Jason Ureña, detrás de ese apellido existe una promesa que le hizo a la mujer que considera fundamental en su vida.

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Ureña recordó que llegó al mundo cuando su mamá tenía apenas 17 años y que cuando él tenía cuatro, tuvieron que afrontar juntos un divorcio.

A partir de ahí, según relató, su mamá tuvo que trabajar muy duro para sacarlo adelante, y recordó verla salir muy temprano de la casa y regresar muy tarde para trabajar en la bananera donde vivían.

“Tomar nuestras cosas e irnos solos por un mejor futuro; sacrificar nuestra cercanía; llorar y reír; luchar y sufrir”, escribió el periodista al recordar algunos de los momentos que vivieron juntos.

El periodista Jason Ureña contó que él y su mamá vivían en una bananera en Limón. (redes/Facebook)

Pero además de enseñarle a salir adelante, su mamá también fue una figura estricta durante su crianza. Ureña contó que ella no aceptaba que sacara notas menores de 80, algo que, asegura, terminó moldeando su personalidad y sus habilidades.

“Me enseñó a surfear nuestras dificultades y a creer que podría llegar a donde fuera y lograr lo que quisiera”, expresó.

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Fue durante su adolescencia cuando Jason comenzó a tener claro que quería convertirse en periodista. Y fue justamente en esa etapa cuando tomó una decisión que años después cumpliría frente a las cámaras.

El comunicador prometió que si algún día conseguía que su nombre fuera mencionado en las noticias, utilizaría el apellido de su mamá como una forma de reconocer todo lo que ella había hecho por él.

“Porque todo lo que soy hoy es gracias a lo que ella me dio y a lo mucho que luchó”, explicó.

Ahora, cada vez que aparece como Jason Ureña en las noticias, hay mucho más detrás de ese nombre de lo que el público podría imaginar.

“Promesa cumplida”, concluyó en su publicación, dejando claro que llevar ese apellido es uno de los homenajes más especiales que podía hacerle a su mamá.