Stefanía Colombari habla sin tapujos del dolor de pasar su primer Día de la Madre sin su mamá

Stefanía Colombari, periodista de 7 Días y presentadora de Telenoticias, vivirá un Día de la Madre muy difícil. (redes)

La periodista Stefanía Colombari está viviendo una fecha especialmente difícil, pues este domingo será su primer Día de la Madre sin su mamá, Grace Coto Echeverría, quien falleció en noviembre pasado después de luchar durante un año contra el cáncer.

En medio de ese proceso, la nueva presentadora de Telenoticias y periodista de 7 Días aprovechó un rato para contestar algunas preguntas de sus seguidores en redes sociales y, como era de esperarse, una de las consultas tocó una fibra muy sensible: ¿cómo superar el duelo?

La pregunta se la hizo una persona que también atraviesa un momento durísimo, pues contó que perdió a su esposo y a su madre con menos de dos meses de diferencia.

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Stefanía Colombari se sinceró sobre temas muy personales

Stefanía no dudó en responderle desde su propia experiencia y aprovechó para explicarle que el duelo no es algo que simplemente se supera con el paso del tiempo.

“Primero que nada, mis condolencias para usted, la abrazo en su dolor”, comenzó diciéndole.

La periodista aseguró que existe un mito alrededor del duelo, pues muchas personas creen que este tiene un principio y un final determinados.

“Es un mito pensar que el duelo empieza y termina, que es un proceso que tiene una terminación. No, realmente el duelo nunca termina”, afirmó.

Según explicó, lo que ocurre con el tiempo es que las personas aprenden a vivir de una manera diferente con ese dolor.

“Lo que uno hace es que aprende a vivir de una manera más funcional con ese dolor, pero no hay un día donde uno diga ‘ya no estoy en duelo’, y eso es una realidad”, manifestó.

Stefanía también destacó que saber esto puede dar cierta tranquilidad, porque no existe una fecha límite para dejar de sentir tristeza por la pérdida de un ser querido.

Estefanía Colombari Coto, periodista de 7 Días y presentadora de Telenoticias, junto a su madre. Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Además, que no siente esa presión de decir: ‘yo me estoy pasando’, ‘estoy durando mucho’. “Este es un proceso que dura toda la vida”.

Y es que eso ella misma lo ha experimentado desde la muerte de su mamá desde el año pasado.

“Hay días en los que uno está como en el primer día. Tampoco es lineal, tiene sus retrocesos. Hay días en los que yo me siento como el primer día, como el día cero, y hay días en los que siento que puedo manejarlo mejor”, contó.

Por eso, su consejo para quien atraviesa un duelo fue sencillo, pero muy sentido: “Téngase paciencia. Le mando mucho cariño”.

Lo era todo para ella

En otra de las preguntas que recibió, Stefanía tuvo que responder qué significa su mamá en su vida, y su respuesta dejó claro el enorme vínculo que tenían.

“Todo”, contestó inicialmente.

Después intentó explicar la importancia de doña Grace en su vida, pero reconoció que era prácticamente imposible ponerla en una sola categoría.

“Mi socia, mi mejor amiga, mi cómplice. No pude ni siquiera encasillarla en una categoría”, expresó.

Estefanía Colombari junto a su papá y hermana. (Cortesía/Cortesía)

La comunicadora describió a su mamá como una mujer a la que admira profundamente y aseguró que continuará haciéndolo.

“Una mujer que admiro y voy a seguir admirando. Una extraordinaria madre, ¿qué les puedo decir? Es todo”, dijo.

Grace Coto Echeverría falleció en noviembre del año pasado, después de luchar durante un año contra el cáncer. Ahora, a pocos días del Día de la Madre, Stefanía enfrenta por primera vez esta celebración sin la mujer que fue su gran compañera de vida.

Respondió de todo

Además de hablar de un tema tan doloroso, Colombari se tomó con buen humor varias de las preguntas de sus seguidores.

Por ejemplo, cuando le preguntaron si todavía continúa en 7 Días o si ahora se dedica únicamente a Telenoticias, dejó claro que su trabajo como periodista de investigación sigue ocupando buena parte de su jornada.

Stefanía Colombari se sinceró sobre temas muy personales

En el amor, contó que sí contempla la posibilidad de casarse y convertirse en mamá, pero dejó claro que para ella es fundamental encontrar a la persona indicada. Eso sí, sin revelar si actualmente tiene pareja.

Y hubo preguntas mucho más relajadas. Dijo que es una mujer nocturna, que entre playa y montaña se queda sin pensarlo mucho con la playa, y que cuando se trata de mascotas no puede escoger entre perros y gatos: le gustan las dos.