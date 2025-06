Periodista José Miguel Cruz ya recibió ofertas de otros medios tras su salida de Teletica

José Miguel Cruz, decidió decirle adiós a Teletica (Instagram)

El periodista José Miguel Cruz, conocido como JM, nos contó que ya le llegaron propuestas de otros medios tras su inesperada salida de Más Que Noticias, programa de Teletica.

Cruz decidió renunciar a la que fue casa por muchos años y le contó a La Teja que está listo para nuevos retos.

-¿No es que va para otro medio o lo tentaron de otro canal?

No, que más bien empiecen a mandar ofertas. Yo aquí estoy revisando y te voy a decir, o sea, ya me están tocando las puertas un medio de comunicación, no te voy a decir cuál, pero tampoco quiero salir corriendo a decir: ¡ay sí, ya!, porque tampoco.

Lo voy a meditar muy bien, porque también me gustaría producir un contenido un poco más espontáneo, más libre, me gustaría como desarrollar nuestro proyecto más de recorrer el país de frontera a frontera, yo tengo una camioneta con una tienda de campaña y me gustaría mostrar a Costa Rica desde una parte más cercana en un canal de YouTube.

- ¿Fue hoy (lunes) que presentó la renuncia?

Sí, hoy presenté la renuncia, una decisión que no fue fácil, verdad. Vamos a ver, son muchas cosas, creo que a nivel interno ya venía sintiendo como hacer un cambio. No sé cómo explicártelo, pero a nivel biológico creo que los hombres o las personas a los 40 años queremos hacer algo más y ya cumplí 21 años en televisión, 13 años de estar en Canal 7 y de alguna manera aquí, no sé, estoy haciendo un salto a lo desconocido, no tengo nada, simplemente me estoy saliendo de mi zona de confort, no sé a dónde voy a parar; sin embargo, confío mucho en Dios y en la vida y también confío mucho en mi capacidad y en el talento que Dios y la vida me regaló para seguir, porque una cosa es una renuncia, pero no quiere decir que me retire de las esferas audiovisuales, porque soy un videógrafo por naturaleza, me encanta contar historias.

- ¿Desde hace cuánto venía pensando la decisión?

¡Uff!, qué te digo, no sé, digamos que ya bastante tiempo, para no ponerle años, digamos una temporada, pero llegó el momento y es ahora. A veces le digo a las personas que, o al menos yo, trato de no dejarme guiar por la cabeza, sino más desde el corazón, porque la cabeza te dice: “no, no lo hagas”, “¿qué vas a hacer?“, ”no tenés algo fijo", “no tenés un empleo”, por mi cabeza creo que me quedaría ahí atascado.

No me voy molesto, creo que me voy muy agradecido con la empresa, con Canal 7, con los directivos.

- ¿Influenció en algo que su excompañero José Ernesto Herrera también renunciara este año?

No, porque José Ernesto renunció teniendo una oferta laboral, que es muy distinto a no tener nada, pero, sin embargo, vamos a ver, creo que sumó mi proceso universitario.

Este año terminó la carrera de Sicología y la exigencia a nivel universitario cada vez es más, porque llevo tres materias, además, más el restaurante, más todos los compromisos que implica tener también una familia, y la muerte de mami. Lo de mami está reciente, hace ocho meses, y siento que me llené de mucho trabajo y de alguna manera creo que mi cuerpo y mi alma necesitan como un periodo de descanso y de purificación. No sé cómo llamarle, como de un respirito, quiero pensar que la vida no solo es trabajo.

- ¿Cómo se siente después de entregar la carta?

Después de esto inició otro duelo, así lo vivo, como otro duelo más. Lo estoy viviendo como un duelo, porque es una pérdida, son 13 años de relación, una relación muy bonita, además, porque me permitieron crecer, yo en canal 7 crecí en montones, entonces, muy agradecido, pero lo estoy viviendo como un duelo, estoy llorando lo que tengo que llorar, pero sí, se siente así, pareciera como si tuviese un ataúd dentro de la casa en ese momento.

- ¿Ahora va a depender solo del restaurante?

Ahorita toca vender limones, vender tierra. El proyecto de vender tierra lo voy a retomar porque lo había dejado también. Yo al trabajo no le tengo miedo, ni vergüenza, ni nada, pero me gustaría impulsar más la parte audiovisual de contenidos, siento que la gente podría gustarle mi contenido, si lo sigo compartiendo, ya sea en YouTube o en algún canal por ahí, no sé. Pero sí, me voy a dedicar más a atender el restaurante personalmente, eso sí, con un horario ya más fijo y ya necesito estar en planilla fija en el restaurante.

- ¿Sus compañeros se llevaron la sorpresa o ya les había contado antes?

Yo creo que fue una sorpresa para todos, hoy mismo se los comuniqué.

- ¿Hasta cuándo estará en pantalla?

Todavía en el programa salgo esta semana y la otra en pantalla, ya después de eso no.

- ¿Va a hacer preaviso?

Preaviso no lo voy a hacer, tomé la decisión de hacer un alto así, un frenazo de una vez, ya mañana estoy descansando.

- ¿Se pudo despedir de sus compañeros?

Sí, sí, con un mensajito a todos, y he recibido muchos mensajes también de ellos, entonces como que ha sido así. Yo, digamos, no quise despedirme en pantalla porque no me estoy despidiendo de la pantalla, porque mañana podría ser que esté en la pantalla del 1, del 2, del 3, me despediría si me fuera del país.