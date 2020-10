Vieras que antes del embarazo bajé como 11 kilos y cambié la ropa de talla y todo, para que me quedara bien talladita y bonita y no sabía que tenía 15 días de embarazo. Entonces, me dije: ‘yo no voy a volver a comprar ropa después del embarazo’ y ya logré entrar de nuevo. Me tocó ponerme las pilas y ya he bajado 16 kilos desde que nació bebé, sin saber que iba a volver a la tele.