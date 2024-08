Periodista Kevin Barrantes y su esposa celebran con chifrijo una gran noticia que recibieron en España

Kevin Barrantes y Gabriela Durán tienen varios años viviendo en España. y se conocieron mientras trabajaban en Teletica.

Los periodista Kevin Barrantes y Gabriela Durán, quienes tienen varios años viviendo en España, recibieron una gran noticia y decidieron celebrar cocinando chifrijo para sus amigos españoles.

La pareja tenía varios meses esperando tener un importante documento en sus manos que definirá el futuro de ambos y por eso su gran felicidad.

Resulta que al exreportero de Teletica Deportes por fin le entregaron su pasaporte español, mismo que había solicitado desde principios de año, y por ende, ya tiene la doble nacionalidad. Es decir, ahora es un ciudadano español más, pese a ser más tico que el gallo pinto.

Su esposa es la más feliz con que le aprobaran dicho documento porque, según explicó, se verá beneficiada en mucho, pese a tener todavía solo su pasaporte costarricense.

“Por ejemplo, aunque yo tenga mi residencia, ya al tener o ser familiar, en este caso la esposa, de un español, me va a ayudar muchísimo porque a mi me van a renovar la residencia y me la van a dar por cinco años. Esto es buenísimo. Si ustedes el día de mañana se casan, tienen pareja o algún familiar español, pueden tener una residencia por cinco años y, lo mejor, es que también pueden solicitar el pasaporte español. Eso quiere decir, que yo el próximo año puedo solicitar el mío también”, explicó Gabriela, quien también fue empleada de Teletica tiempo atrás.

Los ticos lograron agilizar estos trámites gracias a la ayuda de un bufete de abogados de Madrid, España, y fue con ellos que celebraron comiendo chifrijo como agradecimiento.

Ellos tienen más de siete años de vivir en este país europeo, el primero en irse fue Kevin por cuestiones laborales y después llegó Gaby a estudiar, pero quedaron tan enamorados de la ciudad que decidieron quedarse.