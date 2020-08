“A la señora que comentó que me veo arruinado, al que puso que debe ser el crack y en general al medio que se nota bastante ‘preocupado’ por mi peso, quiero expresarles lo siguiente: A mí particularmente no me afecta en nada. Llevo 14 años en esto y uno saca callo, pero ¿cuánta gente hay ahí leyendo comentarios negativos sobre su persona, pensando que algo está mal con ellos y que deberían cambiar para complacer a otros? Eso sí me preocupa.