En realidad toda la vida me gustaron, desde chiquitillo porque yo crecí admirando a este carajo La Roca (actor Dwayne Johnson), siempre quise hacerme el torillo que él tenía en el brazo derecho, pero pasaron los años y nunca me animé y también yo sabía que a mi mamá y a mí papá no les iba a hacer mucha gracia. Ya cuando tenía cierta edad, dije “¿por qué no?", entonces me mandé y me hice el primero que fue el del toro.