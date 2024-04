Periodista Luis Carlos Monge recibió una dura noticia

El periodista Luis Carlos Monge tiene su programa ¡A cachete! en canal 13. (JOHN DURAN)

El periodista Luis Carlos Monge no la está pasando nada ¡A cachete! desde que le dieron una noticia nada alentadora.

El famoso “Perro de trataba” contó que posiblemente su programa de entrevistas, que tiene ahora en canal 13, se vea afectado por un tiempo.

Y es que resulta que se tendrá que operar nuevamente, pero esta vez no será de sus rodillas sino de uno de sus brazos.

“En las próximas semanas me someteré a una nueva operación. En este caso mi bícep derecho se rompió y debe unirse de nuevo a donde estaba sujeto. Nada qué hacer, así es la vida y seguimos dándole con todo”, publicó en sus redes.

LuisCa, además, contó que según le dijo el médico, la recuperación total tardará varios meses, por eso puede que próximamente ponga en pausa la grabación de ¡A cachete!

“La recuperación llevará unos 4 meses, según me dicen, pero voy con toda la convicción de que sea menos y las mismas ganas de cumplir todas esas metas. Se los comparto porque probablemente tendremos que hacer una pausa en ¡A cachete! durante unas semanas, pero se los comunicaré oportunamente”, agregó.

Hace justamente un año atrás se tuvo que someter a una operación en su rodilla derecha, luego de lastimarse en una de sus peleas de lucha libre.

El periodista Luis Carlos Monge también le hace a la lucha libre y su personaje se llama "Perro de traba". Instagram

La cirugía fue el 20 de abril de 2023 y, según contó, apenas se venía recuperando de esta cuando le avisaron que deberá operarse de nuevo.

“Recuerdo que saliendo de mi operación de rodilla hace casi un año, se me vinieron a la mente pensamientos de agradecimiento y muchas ganas de recuperarme lo antes posible para seguir con muchas metas pendientes. Fue un periodo extraño con altos y bajos, sin duda también de grandes aprendizajes. Pues bueno, justo cuando empezaba a encarrilarme nuevamente en el tren de esas metas, me topo con esta otra noticia no muy alentadora”, dijo Monge.

Luis Carlos Monge nos presentó hace unos días a su novia, Mitzi Solís.

En los próximos días le dirán la fecha exacta de la nueva operación que lo mantendrá alejado del ring por más tiempo, al cual no se sube a competir desde hace más de un año. Precisamente, estas lesiones han sido a raíz de sus peleas.

Ahora que tiene quien lo chinee aún más, tras confirmar que es novio de la joven puriscaleña Mitzi Solís., no dudamos que la recuperación de esta nueva cirugía será más rápida porque el amor todo lo cura.