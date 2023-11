Periodista Luis Miguel Rojas criticó a Lisbeth Valverde y su vestido de Miss Universo

Aunque tenía planeado vestir el diseño del colombiano Fernando Marín, Lisbeth Valverde caminó la pasarela de la preliminar con un vestido del salvadoreño Jesús Alvarenga. (BENJAMIN ASKINAS)

El periodista Luis Miguel Rojas, quien trabajó un tiempo en De boca en boca, volvió a dar de qué hablar en redes sociales por ponerse a criticar el vestido de gala que utilizó Lisbeth Valverde en la preliminar de Miss Universo.

El famoso “Venenito”, como lo apodan en el medio farandulero, comentó en la página oficial de Instagram del concurso internacional, que el traje de noche de la costarricense no le favorecía, recibiendo ataques de muchos ticos a los que sí les gustó como lucía.

El comunicador hizo unas historias en su Instagram para aclarar el porqué no le gustó el vestido y hasta mencionó que ni las anteriores candidatas lo habían “decepcionado tanto”.

Luis Miguel Rojas criticando vestido de Miss Costa Rica 2023

“Lo que a mí me molesta es que qué desperdicio, en los únicos 30 segundos que tienen para brillar ante el mundo, para tener futuros trabajos, para brillar ante la gente, para quedar bien ante tanta gente, es que son solo 30 segundos, o sea no, ya, ahí quedó. Esa cola no, ese vestido nada que ver, nada que ver, cualquier vestido ahí normal, unos que brillen y ya, si todo se le ve bonito, ella es preciosa. Ni las anteriores me habían decepcionado tanto, ni Valeria Rees ni María Fernanda (Rodríguez), ni las anteriores”, mencionó.

El periodista Luis Miguel Rojas trabajó un tiempo para De boca en boca de Teletica, pero no se le renovó su contrato.

Según rojas, en una página de ropa china se encuentran mejores vestidos y más baratos.

El vestido que lució la candidata costarricense es de un diseñador salvadoreño llamado Jesús Alvarenga.

Luego de terminar la competencia preliminar, Lisbeth hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales y contó que ese no era el vestido que quería usar para esa gala, pero fue que tuvo un inconveniente con el que iba a usar frente al jurado.

Luis Miguel Rojas criticó el vestido de Miss Costa Rica

“El vestido es espectacular, tiene cientos de miles de cristales, entonces tuve que solucionar, tenía otra opción y tuve que resolver. Yo iba a usar el otro vestido, pero me quedó un poquito grande, entonces qué tenía que hacer, tenía que solucionar. Si lo puedo solucionar para la final, eso es lo que voy a hacer, lo que pasa es que necesito tiempo para arreglarlo y no tuve tiempo para arreglarlo hoy”, dijo en su transmisión.