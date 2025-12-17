Farándula

Periodista María Fernanda Chacón, oficialmente, ya hizo abuelo al exfutbolista Ricardo Chacón

Periodista de Noticias Repretel e hija del exfutbolista Ricardo Chacón ya dio a luz a su bebé

Por Silvia Núñez
María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel, anunció el nacimiento de su hija María Pia este 15 de diciembre de 2025
María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel, anunció el nacimiento de su hija María Pia este 15 de diciembre de 2025 (Redes/Instagram)

La familia de Noticias Repretel anda con el corazón a mil y no es para menos.

La periodista María Fernanda Chacón, hija del exfutbolista Ricardo Chacón, anunció con enorme alegría que ya dio a luz a su primera hija, una noticia que también convierte, oficialmente, en abuelo al recordado exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.

María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel e hija del exfutbolista Ricardo Chacón.
María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel, es hija del exfutbolista Ricardo Chacón. (Cortesía/Cortesía)

La presentadora compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde reveló que su pequeña María Pía nació el pasado 15 de diciembre, marcando uno de los momentos más importantes de su vida.

“15-12-2025 llegó nuestra mayor bendición: María Pía”, escribió María Fernanda junto a dos tiernas fotografías en las que aparece acompañada de su esposo, ambos derretidos de amor y felicidad mientras sostienen a su recién nacida.

Las imágenes no tardaron en llenarse de reacciones y mensajes cargados de cariño, especialmente por parte de sus compañeros de Repretel, quienes aprovecharon para felicitarla y darle la bienvenida a la nueva integrante de la familia.

María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel, anunció el nacimiento de su hija María Pia este 15 de diciembre de 2025
María Fernanda Chacón ya tiene a su hija María Pía en brazos. (Redes/Instagram)

En una entrevista que María Fernanda nos dio en octubre, nos contó que la bebé estaba para nacer el 22 de diciembre; sin embargo, quiso salir antes porque ya estaba deseando conocer a sus papitos. Además, María Pía es la primera nieta en ambas familias, por lo que es una niña muy esperada y amada.

La llegada de María Pía no solo llena de alegría a sus padres, sino también a toda su familia, especialmente a don Ricardo Chacón, quien ahora suma un nuevo y muy especial título: el de abuelo.

Sin duda, diciembre quedará marcado como un mes inolvidable para la periodista y los suyos, quienes comienzan esta etapa rodeados de amor, sonrisas y mucha ilusión.

