Periodista Melissa Alvarado contó más de un secretico sobre su vida

La periodista de Teletica Deportes Melissa Alvarado soltó un gran secreto en sus redes sociales.

La colocha, quien hace unos días fue noticia por un comentario fuera de lugar que hizo el político Roberto Gallardo sobre ella, le contó a sus seguidores de Instagram algunas cositas que muchos desconocían.

Por ejemplo, la presentadora de deportes confesó que actualmente no tiene novio y que muy pocas personas saben que no cocina ni un huevo.

Meli tiempo atrás jugaba baloncesto en el colegio y soñaba con ser una profesional en este deporte. Instagram

También que su gran sueño era ser jugadora de baloncesto profesional, pero su mamá la obligó en estudiar una carrera universitaria.

Y la que quizá más sorprendió a todos es que no desea ser mamá, ya que en sus planes no está la palabra maternidad y, además, que no le gusta nada que tenga que ver con la Navidad.

Ya ven, Meli resultó ser una caja de sorpresas.